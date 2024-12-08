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وفاة الفنان سعيد المغربي بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

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وفاة الفنان سعيد المغربي بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

وفاة الفنان سعيد المغربي بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 09:25 مساءً - رحل مساء اليوم الأحد، الفنان سعيد المغربي بعد صراع مع المرض، حيث أعلن الفنان حازم فؤاد عن رحيل صديقه ورفيق رحلته “سعيد المغربي”، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة. 

ونقل الفنان سعيد المغربي إلى المستشفى منذ فترة، بعد أن أصيب بأزمة صحية، وطالب عدد من زملائه الجمهور بالدعاء له بالشفاء خاصة أن حالته كانت صعبة للغاية.

 

أعمال الفنان سعيد المغربي

يذكر أن الفنان سعيد المغربي قد شارك في العديد من الأعمال الفنية الشهيرة، منها فيلم “سمير وشهير وبهير”، وبرنامج “البلاتوه” وفيلم “العميل صفر” وغيرها من الأعمال الناجحة.

 

ولفت سعيد المغربي الأنظار إليه بعد مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل “البيت بيتي ” بشخصية عم عرفة، حيث حققت مشاهده في المسلسل انتشارا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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