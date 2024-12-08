يناقش قضايا التنمر، عرض "سنو وايت" بمهرجان البحر الأحمر غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 08:53 مساءً - يشهد مهرجان البحر السينمائي في نسخته الجديدة لعام 2024، المقام في المملكة العربية السعودية، عرض فيلم سنو وايت يومي 9 و10 و14 ديسمير الجاري، ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان كفيلم روائي طويل.

وترصد كلمتك تفاصيل فيلم سنو وايت والذي يتناول أول قصة حب لبطلة قصيرة القامة وذلك قبل عرضه غدا ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر.

تفاصيل فيلم سنو وايت

فيلم سنو وايت بطولة الفنانة الشابة مريم شريف والفنان محمد ممدوح وخالد سرحان ومحمد جمعة وصفوة، بالإضافة إلي ظهور خاص للفنان كريم فهمي ضمن الأحداث

ويتناول الفيلم أول قصة حب لفتاة تدعي إيمان قصيرة القامة، تتمني أن تعيش حياتها مثل أي فتاة والفيلم يسلط الضوء علي قضايا التنمر

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وكشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن أسماء متحدثين إضافيين يشاركون في الجلسات الحوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المهرجان الذي يقام في "البلد" جدة التاريخية خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر 2024.

وتضم قائمة المتحدثين الجدد في الجلسات الحوارية جلسة عن رواد السعودية مع الممثل والشاعر إبراهيم الحساوي والممثل مشعل المطيري، كما تتضمن مجموعة من ألمع نجوم السينما، ومن بينهم، المرشحة لجائزة الأوسكار إميلي بلانت (OPPENHEIMER) والتي ستكرم في مهرجان البحر الأحمر لهذا العام.

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