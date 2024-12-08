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مشاهير العرب - فيفي عبده تنعى زوج الفنانة بدرية طلبة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - فيفي عبده تنعى زوج الفنانة بدرية طلبة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيفي عبده تنعى زوج الفنانة بدرية طلبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 08:50 مساءً - حرصت الفنانة فيفي عبده على نعي المخرج مصطفى سالم زوج الفنانة بدرية طلبة الذي رحل اليوم عن عالمنا.

وكتبت فيفي عبده، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفى زوج الفنانة بدرية طلبة.. ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبر أهله وأحبابه يا رب.. برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

موعد ومكان عزاء زوج بدرية طلبة

وكشفت الفنانة بدرية طلبة، عن موعد استقبال واجب العزاء في زوجها المخرج مصطفى سالم، وذلك بعد رحيله عن عالمنا خلال الساعات الماضية.

وكتبت بدرية طلبة، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «العزاء غدا الإثنين، دار مناسبات المنارة الشاطبي شارع أبوقير».

تشييع جثمان زوج بدرية طلبة

وشيعت اليوم جنازة زوج الفنانة بدرية طلبة من مسقط رأسه في الإسكندرية، وذلك من مسجد العمري غرب الإسكندرية عقب صلاة الظهر، ليوارى الجثمان الثرى بمقابر العامود بمنطقة كرموز.

وفاة زوج بدرية طلبة

ومؤخرا أعلنت الفنانة بدرية طلبة، وفاة زوجها، وذلك عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، وكتبت: «أبو بناتي مصطفى سالم في ذمة الله، وأنا برا مصر أول مصر وأبلغكم بميعاد الدفنة في الإسكندرية، دعواتكم بالرحمة والمغفرة».

وكانت الفنانة بدرية طلبة في رحلة إلى باريس، وعلى الفور قطعت الرحلة وعادت إلى مصر بعد علمها بوفاة زوجها، لتوديعه إلى مثواه الأخير.

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الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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