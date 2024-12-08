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مشاهير العرب - موعد ومكان جنازة الفنان السعودي عبد الله المزيني - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - موعد ومكان جنازة الفنان السعودي عبد الله المزيني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان جنازة الفنان السعودي عبد الله المزيني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 08:34 مساءً - كشفت أسرة الفنان السعودي الراحل عبد الله المزيني، والذي رحل اليوم عن عالمنا عن عمر يناهز 84 عاما، عن موعد تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

ومن المقرر تشييع جثمان الفنان السعودي الراحل عبد الله المزيني، غدا الاثنين، من جامع الراجحي بالرياض.

وكتب فايز المالكي، عبر حسابه بموقع «إكس»: «انتقل إلى رحمة الله عبد الله محمد المزيني -أبو مازن- والصلاة عليه العصر غدا الاثنين في جامع الراجحي بالرياض، إنا لله وإنا إليه راجعون».

موعد جنازة السعودي عبد الله المزيني

من هو الفنان السعودي عبد الله المزيني

يذكر أن الراحل عبد الله المزيني من مواليد 4 أغسطس عام 1940، وهو أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية الثقافة والفنون في منطقة القصيم، وشارك في عدد من المسلسلات من أبرزها مسلسل طاش ما طاش، الذي تعاون من خلاله مع الفنان ناصر القصبي وعبد الله السدحان.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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