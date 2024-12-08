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وفاة الفنان السعودي عبد الله المزيني عن عمر يناهز 84 عاما - أخبار كلمتك

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وفاة الفنان السعودي عبد الله المزيني عن عمر يناهز 84 عاما - أخبار كلمتك

وفاة الفنان السعودي عبد الله المزيني عن عمر يناهز 84 عاما - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 08:20 مساءً - أعلن منذ قليل الفنان فايز المالكي عن وفاة الممثل السعودي عبد الله المزيني، عن عمر يناهز 84 عامًا، بعد أزمة صحية شديدة أصابته مؤخرًا.

وفاة عبد الله المزيني

وكتب المالكي عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات “إكس”: “انتقل إلى رحمة الله عبدالله محمد المزيني (أبومازن)، والصلاة عليه العصر غدًا الاثنين في جامع الراجحي بالرياض، إنا لله وإنّا إليه راجعون. ”

عبد الله المزيني

يذكر أن عبد الله المزيني هو ممثل سعودي شهير، وهو أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية الثقافة والفنون في منطقة القصيم، وشارك في عدد من المسلسلات بأدوار ثانوية إلا أن شهرته بدأت بعد تأديته لشخصية “رقية”،  تلك المرأة العجوز النجدية

 توقّف المزيني عن تأدية الشخصية عام 1432 هـجرية، وقال: من الأفضل لي وحرصًا على سمعتي الفنية ترك هذه الشخصية التي سببت لي إحراجا وتعرضت لمضايقات كثيرة، وقيامي بدور الجدة لم يجد قبولا من المجتمع السعودي.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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