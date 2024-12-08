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مشاهير العرب - مي حلمي: شيرين عبد الوهاب تتعمد الخطأ عشان الأضواء - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مي حلمي: شيرين عبد الوهاب تتعمد الخطأ عشان الأضواء - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مي حلمي: شيرين عبد الوهاب تتعمد الخطأ عشان الأضواء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 08:17 مساءً - هاجمت الإعلامية مي حلمي الفنانة شيرين عبد الوهاب، على زلة لسانها خلال حفلها الأخير، وذلك عند مطالبتها للجمهور بقراءة الفاتحة لـ الراحل محمد رحيم قائلة: «إحنا نقرأ الفاتحة لـ محمد رحيم عشان تكون سيئة جارية».

وأكدت حلمي خلال لقائها ببرنامج «القاهرة اليوم» الذي يقدمه الفنان إدوارد، أن شيرين عبد الوهاب كانت تتعمد ذلك الخطأ لتسط الأضواء عليها: «الفترة الأخيرة شيرين متعمدة، اللى حصل منها ليس له غير تفسير واحد ده تعمد».

وتابعت: «الشخص اللى بيغلط بالشكل ده فوق الـ 10 مرات يبقى ده تعمد عشان الأضواء، ليرد عليها إدوارد قائلا: «شيرين مش محتاجه أنها تبقى تريند، الكلام بيطلع من قلبها على طول».

واستكملت: أنا لو حد عزيز على قلبي توفى، لا أتمنى أحد يعمل فيه كده، خصوصا لو شخص زي محمد رحيم لا يصح أن يكون أضحوكة».

وفي وقت سابق تصدرت الإعلامية مي حلمي، محركات البحث على «جوجل»، وذلك بعد ظهورها بإطلالة صيفية جريئة مع الفنان عمرو دياب بالساحل الشمالي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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