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أغنية "يمكن خير" لرامي صبري تتجاوز الـ370 مليون مشاهدة - أخبار كلمتك

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أغنية "يمكن خير" لرامي صبري تتجاوز الـ370 مليون مشاهدة - أخبار كلمتك

أغنية "يمكن خير" لرامي صبري تتجاوز الـ370 مليون مشاهدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 08:03 مساءً - كشف الفنان رامي صبري، عن تحقيق أغنية “يمكن خير” أكثر من 370 مليون مشاهدة، بعد مرور عام واحد على طرحها بالمنصات المختلفة.

ويبدو أن رامي صبري أصبح يهتم بالأرقام والمشاهدات التي تحققها أغنياتها عبر المنصات المختلفة، وذلك بعد الخلاف الذي وقع مؤخرًا بينه وبين مؤدي الراب “ويجز”، والذي هاجم رامي، قائلا “أنت رقم 19 يارامي في ترتيب المطربين”.

أغنية يمكن خير

وتسببت مقولة ويجز في غضب رامي صبري وزوجته التي هاجمت ويجز، وأكدت أن رامي من أهم مطربي الوطن العربي، لذلك أعلن رامي صبري نسبة مشاهدة أغنية “يمكن خير”، حيث يعد هذا رقماَ جيدًا، خاصة أن الأغنية لم يتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

قال المطرب رامي صبري: "أنا حاليا من ضمن أفضل 5 مطربين على الساحة وفقا للأرقام الشهرية التي تأتينا من مشاهدات الجمهور لأغانينا على كافة المنصات ويوتيوب، ومكنتش أحلم بنصف ما وصلت إليه من نجومية ونجاح".

رامي صبري يتحدث عن معاناته بالوسط الغنائي

وأضاف خلال الجزء الثاني من لقائه ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم بقناة "القاهرة والناس": "أنا جاي من شقاء وتعب وشغل واجتهاد وتحمل حاجات كتير في الشغلانة بتاعتنا".

 

ذوق الجمهور وترتيب رامي صبري

وتابع رامي صبري: "مش مهم أنا رقم إيه، وفيه ناس أنا بالنسبة لهم رقم 1، ومش بتضايق إني رقم 3 بعد تامر حسني ومحمد حماقي ومعرفش التصنيف ده جاي منين بس ميضايقنيش، هما إخواتي وأوقات بنتواجد في أفراح مع بعض".

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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