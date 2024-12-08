أغنية "يمكن خير" لرامي صبري تتجاوز الـ370 مليون مشاهدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 08:03 مساءً - كشف الفنان رامي صبري، عن تحقيق أغنية “يمكن خير” أكثر من 370 مليون مشاهدة، بعد مرور عام واحد على طرحها بالمنصات المختلفة.

ويبدو أن رامي صبري أصبح يهتم بالأرقام والمشاهدات التي تحققها أغنياتها عبر المنصات المختلفة، وذلك بعد الخلاف الذي وقع مؤخرًا بينه وبين مؤدي الراب “ويجز”، والذي هاجم رامي، قائلا “أنت رقم 19 يارامي في ترتيب المطربين”.

أغنية يمكن خير

وتسببت مقولة ويجز في غضب رامي صبري وزوجته التي هاجمت ويجز، وأكدت أن رامي من أهم مطربي الوطن العربي، لذلك أعلن رامي صبري نسبة مشاهدة أغنية “يمكن خير”، حيث يعد هذا رقماَ جيدًا، خاصة أن الأغنية لم يتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

قال المطرب رامي صبري: "أنا حاليا من ضمن أفضل 5 مطربين على الساحة وفقا للأرقام الشهرية التي تأتينا من مشاهدات الجمهور لأغانينا على كافة المنصات ويوتيوب، ومكنتش أحلم بنصف ما وصلت إليه من نجومية ونجاح".

رامي صبري يتحدث عن معاناته بالوسط الغنائي

وأضاف خلال الجزء الثاني من لقائه ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم بقناة "القاهرة والناس": "أنا جاي من شقاء وتعب وشغل واجتهاد وتحمل حاجات كتير في الشغلانة بتاعتنا".

ذوق الجمهور وترتيب رامي صبري

وتابع رامي صبري: "مش مهم أنا رقم إيه، وفيه ناس أنا بالنسبة لهم رقم 1، ومش بتضايق إني رقم 3 بعد تامر حسني ومحمد حماقي ومعرفش التصنيف ده جاي منين بس ميضايقنيش، هما إخواتي وأوقات بنتواجد في أفراح مع بعض".

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