وفاة الفنان السعودي عبد الله المزيني عن عمر يناهز 84 عاما - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - وفاة الفنان السعودي عبد الله المزيني - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - وفاة الفنان السعودي عبد الله المزيني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وفاة الفنان السعودي عبد الله المزيني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 08:00 مساءً - رحل عن عالمنا الفنان السعودي عبد الله المزيني، منذ قليل، عن عمر يناهز 84 عاما، بحسب ما أعلنه فايز المالكي.

وكتب فايز المالكي، عبر حسابه بموقع «إكس»: «انتقل إلى رحمة الله عبد الله محمد المزيني -أبو مازن- والصلاة عليه العصر غدا الاثنين في جامع الراجحي بالرياض، إنا لله وإنا إليه راجعون».

الفنان السعودي عبد الله المزيني

من هو الفنان السعودي عبد الله المزيني

يذكر أن الراحل عبد الله المزيني من مواليد 4 أغسطس عام 1940، وهو أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية الثقافة والفنون في منطقة القصيم، وشارك في عدد من المسلسلات من أبرزها مسلسل طاش ما طاش، الذي تعاون من خلاله مع الفنان ناصر القصبي وعبد الله السدحان.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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