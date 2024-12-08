مشاهير العرب - «كوميديا سوداء ورومانسية».. المنتج محمد حفظي يعلن عن الأعمال السينمائية في 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 07:01 مساءً - قال المنتج محمد حفظي إن هناك مجموعة من الأعمال السينمائية المنتظر عرضها خلال العام 2025، أبرزها الفيلم السعودي «مسألة حياة أو موت»، الذي يجمع بين الكوميديا السوداء والرومانسية، وهو من تأليف سارة طيبة وإخراج أنس بطاح، وبطولة يعقوب الفرحان وسارة طيبة.

وأضاف حفظي على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي اليوم الأحد، أن من بين الاعمال السينمائية المنتظرة فيلم «برلين»، الذي يتناول يومًا سرياليًا في حياة ثلاثة مهاجرين عرب في ألمانيا، للمخرج أحمد عبد الله السيد، و من المشاريع المرتقبة فيلم «الست»، الذي يسرد حياة أم كلثوم، بطولة منى زكي وإخراج مروان حامد.

وشملت الإعلانات أفلامًا أخرى مثل «صيف 67 لأبو بكر شوقي، و«ملكة القطن» للمخرجة سوزانا ميرغني، و«كولونيا» لمحمد صيام، لتؤكد هذه الأعمال التنوع والإبداع الذي يشهده المشهد السينمائي العربي.

أبرز أفلام الدورة الـ 4 لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

ويذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، سوف يشهد تقديم العديد من الأفلام، حيث أعلنت إدارة المهرجان عن قائمة أبرز أفلام الدورة الـ 4 للمهرجان، ومن المقرر أن تعرض ضمن برنامجي «رؤى البحر الأحمر» و«مسلسلات البحر الأحمر»، والتي تضم أفلام سعودية وأخرى عربية وعالمية.

وجاء برنامج «رؤى البحر الأحمر» لهذا العام يضم 5 أفلام متنوعة، أبرزهم فيلم «عثمان في الفاتيكان»، إخراج ياسر بن غانم، إضافة لفيلم «الروشان»، إخراج محمد أوس، فيلم «عندما يشرق النور»، إخراج ريان البشري، فيلم «كيموكازي»، إخراج عبد الرحمن البطاوي، فيلم «يلا باركور» إخراج عريب زعيتر، ويهدف هذا البرنامج إلى تسليط الضوء على صناع الأفلام المبدعين وأعمالهم السينمائية المبتكرة داخل المملكة العربية السعودية.

ومن أبرز الأعمال الفنية المقرر عرضها ضمن برنامج مسلسلات البحر الأحمر، كل من: «حكايات على ضفاف البوسفور»، وهو من إخراج زينة صفير وإعداد بيسان طي، وإنتاج كل من لبنان، مصر، تركيا، «قطار الأشباح» وهو من إخراج سي وونغ تاك، وإنتاج كوريا الجنوبية، «زورو»، وهو من إخراج جان بابتيست ساوريل، إنتاج بلجيكا وفرنسا.