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تصريحات مثيرة للنجمة العالمية أوليفيا وايلد من مهرجان البحر الأحمر (صور) - أخبار كلمتك

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تصريحات مثيرة للنجمة العالمية أوليفيا وايلد من مهرجان البحر الأحمر (صور) - أخبار كلمتك

تصريحات مثيرة للنجمة العالمية أوليفيا وايلد من مهرجان البحر الأحمر (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 06:55 مساءً - نظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي في نسخته الجديدة لعام 2024، المقام في السعودية جلسة حوارية خاصة للنجمة أوليفيا وايلد، والتي كشفت من خلالها العديد من الكواليس في مشوارها الفني.

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أوليفيا وايلد في مهرجان البحر السينمائي 

و أكدت أوليفيا  خلال جلستها من مهرجان البحر الأحمر، أنها تفضل أن تكون مثيرة للجدل بدلا من أن يملها الجمهور، مشيرة إلي أنها لا تقدم فيلم بغرض الظهور فقط  وأن التجارب المثيرة للجدل تحصل علي ردود أفعال قوية من قبل الجمهور موضحة بأن هذه التجارب افضل بكثير حتي لو كانت سلبية المهم أنها تحمل مشاعر.

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وكشفت أوليفيا وايلد عن سر نجاحها استمرارها خلال مسيرتها لأكثر من 20 عاما،، مؤكدة أنها تسعي لتحقيق طموحاتها بالسعي والاجتهاد لتطوير العمل الفني.

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مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وكشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن أسماء متحدثين إضافيين يشاركون في الجلسات الحوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المهرجان الذي يقام في "البلد" جدة التاريخية خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر 2024.

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وتضم قائمة المتحدثين الجدد في الجلسات الحوارية جلسة عن رواد السعودية مع الممثل والشاعر إبراهيم الحساوي والممثل مشعل المطيري، كما تتضمن مجموعة من ألمع نجوم السينما، ومن بينهم، المرشحة لجائزة الأوسكار إميلي بلانت (OPPENHEIMER)  والتي ستكرم في مهرجان البحر الأحمر لهذا العام.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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