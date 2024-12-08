مشاهير العرب - بعد مشاركته في مهرجان البحر الأحمر الدولي.. تعرف على قصة وأبطال «سحر الدروب» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 05:49 مساءً - يشارك الفيلم التسجيلي القصير «سحر الدروب» للمخرجةمروة السوري في المسابقة الدولية للهواتف الذكية الإفريقية «ASIFF»، المقامة على هامش فعاليات الدورة الـ 8 لـ مهرجان البحر الأحمر الدولي المقامة في نيجيريا خلال الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر الجاري.

وشارك في بطولة الفيلم عدد من المواهب الشابة أبرزهم: الشاب الفلسطيني معتز الجندي ومن سوريا يمنى الحمامي، وصهيب عمراية، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الشخصيات من قلب الشارع المصري، والعمل من لأداء والسيناريو والإخراج منمروة السوري، وتصوير ومونتاج وتصميم التريلر أحمد هاشم.

أحداث فيلم «سحر الدروب»

وتتناول أحداث الفيلم الربط التوثيقي التراثي بين الدول العربية «مصر وسوريا وفلسطين والعراق وليبيا» من خلال عواصم القاهرة القديمة بمدينة القطائع والفسطاط ومجمع الأديان وقاهرة المعز.

ويذكر أن فيلم «سحر الدروب» شارك في عدة مهرجانات سينمائية كان أخرها مهرجان «الكاف» للفيلم القصير في دورته السابعة بتونس، كما رشح دوليا للمشاركة في الدورة الرابعة من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، ويعد الفيلم هو ثاني أفلام مروة السوري.