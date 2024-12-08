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مهرجان البحر الأحمر ينظم ندوة حوارية للنجم الهندي رانبير كابور (صور) - أخبار كلمتك

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مهرجان البحر الأحمر ينظم ندوة حوارية للنجم الهندي رانبير كابور (صور) - أخبار كلمتك

مهرجان البحر الأحمر ينظم ندوة حوارية للنجم الهندي رانبير كابور (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 05:31 مساءً - يواصل مهرجان البحر الأحمر السينمائي من خلال دورته الرابعة لعام 2024 المقام في المملكة العربية السعودية، إقامة عددا من الجلسات الحوارية لنجوم السينما الهندية، ومن أبرزهم كارينا كابور وعمر خان.

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النجم رانبير كابور في مهرجان البحر الأحمر 

وشهدت فعاليات مهرجان البحر الأحمر اليوم الأحد، جلسة حوارية للنجم الهندي رانبير كابور وسط جمهوره، ليتحدث من خلالها عن مشواره الفني وعن الصعوبات التي واجهته خلال هذا المشوار. 

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وحرص رانبير كابور على التقاط الصور التذكارية أثناء جلسته الحوارية ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

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وانطلقت فعاليات النسخة الجديدة من فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي لعام 2024 الخميس الماضي، وسط حضور كبير من نجوم الفن.

 

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وكشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن أسماء متحدثين إضافيين يشاركون في الجلسات الحوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المهرجان الذي يقام في "البلد" جدة التاريخية خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر 2024.

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وتضم قائمة المتحدثين الجدد في الجلسات الحوارية جلسة عن رواد السعودية مع الممثل والشاعر إبراهيم الحساوي والممثل مشعل المطيري، كما تتضمن مجموعة من ألمع نجوم السينما، ومن بينهم، المرشحة لجائزة الأوسكار إميلي بلانت (OPPENHEIMER)  والتي ستكرم في مهرجان البحر الأحمر لهذا العام. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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