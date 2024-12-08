بدرية طلبة تعلن موعد عزاء زوجها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 05:31 مساءً - أعلنت الفنانة بدرية طلبة موعد ومكان عزاء زوجها المخرج الراحل مصطفى سالم.

وقالت إن العزاء يقام غدا الإثنين بدار مناسبات المنارة بمنطقة الشاطبي بشارع أبو قير بالإسكندرية، بعدما خرجت الجنازة اليوم من مسجد العمري بالإسكندرية، وتم الدفن بمقابر عامود السواري.

وكانت بدرية طلبة أعلنت وفاة زوجها مصطفى سالم من خلال منشور بحسابها على موقع فيس بوك حيث قالت: “أبو بناتي مصطفى سالم في ذمة الله وأنا برا مصر، أوصل مصر وأبلغكم بميعاد الدفنة في إسكندرية دعواتكم بالرحمة والمغفرة”.

بداية بدرية طلبة الفنية

يذكر أن الفنانة بدرية طلبة، قد تحدثت فى أغسطس الماضي عن أزمتها الصحية، التى تعرضت لها، وقالت: "بدايتي في التمثيل كانت وأنا طالبة في إعدادي، وقتها شاركت في مسرحية عن انتصارات حرب أكتوبر 1973، وقالولي انتي هتمثلي دور واحدة ميتة وعملت الدور".



وأضافت فى تصريحات تلفزيونية: "حد من التوجيه المسرحي قال لي أنتِ هتبقى ممثلة هايلة، رغم إني كنت بعمل دور واحدة ميتة، وبعد الإعدادي التحقت بمدرسة المعلمات ولقيتهم من أول سنة جايبين لنا مخرج مسرحي".

مشكلة بدرية طلبة مع الفصحى



وتابعت بدرية طلبة: "في المدرسة عملت مسرحيات باللغة العربية الفصحى دلوقتي مبعرفش أتكلم فصحى من كتر ما بعوج لساني علشان أعمل الشخصيات".

فترة صعبة في حياة بدرية طلبة



ولفتت: "أحلى فترة في عمري كنت مريضة فيها، فترة الشباب، أنا لحد 17 سنة كان وزني تمام وجسمي تماما وشكلي مقبول، لكن وأنا عمري 19 سنة أصبت بمرض الغدة الخبيثة وقعدت 10 سنين ظل المرض لحد لما أكل جسمي وخلى جسمي 45 كيلو، فكنت بمر بأزمة نفسية صعبة".

معاناة بدرية طلبة مع المرض



وتابعت: "قعدت لحد ما كان عمري 28 سنة بادور علشان أعرف المرض اللي عندي إيه، لحد لما اكتشفت إني عندي الغدة الخبيثة".

تجاوز بدرية طلبة فترة مرضها



ولفتت: "أحلى فترة في عمري قضتها وأنا تعبانة نفسيا ووزني 45 كيلو وفي الفترة دي اتجوزت وخلفت بنتين وشاركت في أعمال مسرحية، بس التنمر كان بيموتني وكان فيه ناس كانت بتتجاوز معايا وأنا على خشبة المسرح بس كنت برد بأدائي على المسرح".

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