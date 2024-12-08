مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. وقف تصوير مسلسل «تحت سابع أرض» لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 05:28 مساءً - كشف صناع مسلسل «تحت سابع أرض»، عن وقف تصوير العمل نظرا للأوضاع في سويا، وذلك حسبما أعلنت «Et بالعربي».

وكان من المقرر عرض المسلسل ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025، إلا أن تطور الأوضاع في سوريا دفع صناع العمل إلى توقف تصويره لتحديد مصير العمل ومدى إمكانية استكمال التصوير في سوريا، حيث كانت ستدور أحداث العمل في إطار شعبي سوري على مدار 30 حلقة.

وينتمي مسلسل «تحت سابع أرض» إلى نوعية مسلسلات الـ 30 حلقة، والعمل من بطولة تيم حسن، إلى جانب عدد من النجوم أبرزهم: كاريس بشار، منى واصف، أنس طيارة، وآخرين من الفنانين.

آخر أعمال تيم حسن

ويشار أن آخر أعمال تيم حسن كانت مشاركته في مسلسل «تاج» الذي عرض ضمن مارثون دراما رمضان 2024، وحقق العمل نجاح جماهيري كبير.

أبطال مسلسل «تاج»

وشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم أبرزهم: الفنان بسام كوسا، والفنان تيم حسن، ويشاركهما بطولة المسلسل دوجانا عيسى، فرح الدبيات، نورا رحال، فايا يونان، ودارت أحداث مسلسل تاج، في حقبة الخمسينات، ويتناول جزءًا من التاريخ المعاصر لسوريا.

والعمل من تأليف عمر أبو سعدة، وإخراج سامر البرقاوي.