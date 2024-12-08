مشاهير العرب - جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم حفلا ساهرا للفنان علي الحجار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 04:47 مساءً - تنظم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حفلا غنائيا للفنان علي الحجار خلال الفترة المقبلة، ويأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على تقديم كل ما هو مميز لطلابها، وتوفير أجواء ثقافية وفنية.

يقدم «الحجار» خلال حفله المقرر إقامته يوم 24 ديسمبر الجاري على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء، مجموعة من أجمل أغانيه التي يعشقها الجمهور ويتفاعل معها ومن أبرزهم: عارفة، لما الشتا يدق البيبان، ومن غير ما تتكلمى، سمرا وبعيون كحيلة، أهو ده اللى صار، ذئاب الجبل، بوابة الحلوانى، الليل وآخره، وغيرها من الأغنيات المؤثرة.

وفي وقت سابق أحيا الفنانعلي الحجار حفل غنائي ساهر بمدينة الإسكندرية وسط حضور جماهيري كبير، وكان ذلك على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية.

آخر أعمال علي الحجار

ويذكر أن آخر أعمال الفنان علي الحجار، مسرحية «مش روميو وجولييت»، الذي شهدت عودته للمسرح بعد غياب 17 عام، وتم عرضها خلال الفترة الماضية على المسرح القومي، وحققت نجاحا كبيرا.

وضم فريق مسرحية مش روميو وجوليت، كلا من الفنان ميدو عادل والفنانة رانيا فريد شوقي، بالإضافة إلى مشاركة النجم علي الحجار ممثلا، وعزت زين، وطه خليفة.

قصة مسرحية مش روميو وجوليت

القصة مستوحاة من مسرحية «روميو وجوليت» للمؤلف وليم شكسبير، وهي من إعداد المؤلف محمد السوري وصياغة الشاعر أمين حداد، وتلحين وتوزيع المؤلف الموسيقي أحمد شعتوت، واستعراضات شيرين حجازي، وديكور محمد الغرباوي، وجرافيك محمد عبد الرازق، وإضاءة ياسر شعلان، وإخراج المخرج المسرحي عصام السيد.