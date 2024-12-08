مشاهير العرب - إيهاب فهمي يستقيل من إدارة المركز القومي للمسرح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 04:25 مساءً - اعتذر الفنان إيهاب فهمي عن الاستمرار في إدارة المركز القومي للمسرح، دون ذكر الأسباب، وذلك حسبما أعلن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب «فهمي»: «كل الشكر لوزير الثقافة، أحمد هنو، وخالد جلال، رئيس قطاع المسرح، وكل زملائي بالمركز القومي للمسرح، فقد تقدمت باعتذار عن الاستمرار في العمل بمنصبي بتاريخ 3 نوفمبر 2024، وقد قبل اعتذاري من منصبي، اعتبارا من اليوم، كل الشكر، ودائما جميعا في خدمة الوطن».

آخر أعمال إيهاب فهمي

كان آخر أعمالإيهاب فهمي مشاركته في مسلسل برغم القانون، الذي عرض ضمن موسم مسلسلات الأوف سيزون 2024 وحقق نجاح كبير.

وسجل مسلسل «برغم القانون»، أول بطولة مطلقة للفنانة إيمان العاصي، بعد نجاحها في الموسم الرمضاني قبل الماضي من خلال مسلسل جعفر العمدة، مع الفنان محمد رمضان.

وضم مسلسل برغم القانون في بطولته بجانب إيمان العاصي، نخبة من نجوم الفن أبرزهم: هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلي، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، ياسر عزت، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

ودارت أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين «ليلى وهاشم»، ليختفي «أحمد» زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل «ليلى» إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.