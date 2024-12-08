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مشاهير العرب - watch it تروج لـ مسلسل «إقامة جبرية» بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - watch it تروج لـ مسلسل «إقامة جبرية» بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - watch it تروج لـ مسلسل «إقامة جبرية» بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 04:25 مساءً - روجت منصة watch it، لـ مسلسل «إقامة جبرية» بطولة النجمة صابرين، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، عبر شاشتها.

وشاركت watch it، البوستر الرسمي للعمل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وكتبت عليه: «مسلسل إقامة جبرية من إنتاجات WATCHIT الأصلية، يُعرض قريبًا، متحمسين قد إيه».

أحداث مسلسل إقامة جبرية

وتدور أحداث مسلسل إقامة جبرية في إطار من الإثارة والتشويق، حول مجموعة من الأشخاص المحتجزين في مكان واحد وسط ظروف غامضة، مع تصاعد الأحداث وزيادة التوتر بين الشخصيات، تبدأ الأسرار بالانكشاف، ويعرض المسلسل في عشر حلقات.

أبطال مسلسل إقامة جبرية

ويشارك في بطولة مسلسل إقامة جبرية، عدد من نجوم الفن أبرزهم: هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه، في إطار اجتماعي نفسى لا يخلو من التشويق، ويعد العمل أحدث أعمال watch it الأصلية.

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موعد عرض مسلسل إقامة جبرية بطولة هنا الزاهد

موعد عرض مسلسل إقامة جبرية بطولة صابرين

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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