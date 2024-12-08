مشاهير العرب - watch it تروج لـ مسلسل «إقامة جبرية» بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 04:25 مساءً - روجت منصة watch it، لـ مسلسل «إقامة جبرية» بطولة النجمة صابرين، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، عبر شاشتها.

وشاركت watch it، البوستر الرسمي للعمل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وكتبت عليه: «مسلسل إقامة جبرية من إنتاجات WATCHIT الأصلية، يُعرض قريبًا، متحمسين قد إيه».

أحداث مسلسل إقامة جبرية

وتدور أحداث مسلسل إقامة جبرية في إطار من الإثارة والتشويق، حول مجموعة من الأشخاص المحتجزين في مكان واحد وسط ظروف غامضة، مع تصاعد الأحداث وزيادة التوتر بين الشخصيات، تبدأ الأسرار بالانكشاف، ويعرض المسلسل في عشر حلقات.

أبطال مسلسل إقامة جبرية

ويشارك في بطولة مسلسل إقامة جبرية، عدد من نجوم الفن أبرزهم: هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه، في إطار اجتماعي نفسى لا يخلو من التشويق، ويعد العمل أحدث أعمال watch it الأصلية.