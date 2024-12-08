مشاهير العرب - الأوبرا تنظم صالونا ثقافيا عن الفرعون العاشق شادي عبد السلام على المسرح الصغير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 03:45 مساءً - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن نشاطها الثقافي والفكري، فعاليات مميزة تحت عنوان «يوم شادي عبد السلام»، مساء الأربعاء 11 ديسمبر، وذلك برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وفي إطار برنامج احتفال الوزارة باسم الفنان الكبير شادي عبد السلام.

وتتضمن الفعاليات عرض فيلمى «جيوش الشمس» و«آفاق» تأليف وإخراج شادي عبد السلام في السادسة مساء بأوبرا دمنهور، ويعقبه لقاء يديره الفنان أحمد النبوى مع الناقد السينمائي الدكتور محمد عبد الغنى مصطفى.

كما يقام في السابعة مساء نفس اليوم على المسرح الصغير بالأوبرا صالون ثقافي تحت عنوان «شادي عبد السلام الفرعون العاشق في عيون المبدعين» بمشاركة المخرج السينمائي جمال قاسم، المصور السينمائي سمير فرج، الناقد السينمائي سامح فتحي، الفنان سيف أبو النجا، الفنان وليد عوني، ويديره الأستاذ بشير شوشة وتقدمه الدكتورة نجوى صابر.

ولد المخرج شادي عبد السلام في مارس 1930 بمحافظة المنيا، وتخرج في كلية فيكتوريا بالإسكندرية، درس فنون المسرح في لندن.

التحق شادي عبد السلام بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة وحصل على درجة الامتياز في العمارة، أتيحت له فرصة دخول عالم السينما عن طريق المخرج صلاح أبوسيف من خلال فيلم «الفتوة».

وعمل مصممًا للديكور ومساعدا للمهندس رمسيس واصف، عمل مساعد مخرج في بعض الأفلام أغلبها لمخرجين أجانب منها: «وإسلاماه، الفيلم الإيطالي الحضارة، والأمريكي كليوباترا، والبولندي فرعون»، كما صمم الديكورات والملابس للفيلم التاريخي الكبير الناصر صلاح الدين.

وأخرج شادي عبد السلام العديد من الأعمال السينمائية والتسجيلية الهامة منها فيلم «المومياء.. يوم أن تحصى السنين» الذى حصد الكثير من الجوائز العالمية، وتم اختياره ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما العالمية.