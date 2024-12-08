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عرض مسلسل إقامة جبرية قريبا على Watch It - أخبار كلمتك

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عرض مسلسل إقامة جبرية قريبا على Watch It - أخبار كلمتك

عرض مسلسل إقامة جبرية قريبا على Watch It - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 03:20 مساءً - كشفت منصة Watch It عن اقتراب عرض مسلسل إقامة جبرية الذي يعد أحدث الإنتاجات الأصلية للمنصة.

حيث نشر الحساب الرسمي للمنصة عبر “إنستجرام” بوستر المسلسل مرفقا بتعليق “مسلسل إقامة جبرية من إنتاجات Watch It الأصلية يعرض قريبا.. متحمسين قد ايه؟”.

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Watch it تروج لمسلسل إقامة جبرية مع اقتراب عرضه

بدأت منصة Watch It في الترويج لمسلسل إقامة جبرية الذي يشارك في بطولته عدد من النجوم في مقدمتهم هنا الزاهد.

ونشرت المنصة عبر حسابها على إنستجرام صورة لهنا الزاهد من الخلف، حيث يظهر شعرها ونصف الصورة بالألوان والنصف الآخر بالأبيض والأسود.

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وجاءت الصورة مرفقة بتعليق “مسلسل إقامة جبرية قريبا.. من إنتاجات Watch It الأصلية”.

تفاصيل مسلسل إقامة جبرية أحدث أعمال هنا الزاهد

ومسلسل إقامة جبرية من بطولة: هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي، ومسلسل إقامة جبرية مكون من 10 حلقات ومن المُقرر عرضه على إحدى المنصات، ومسلسل إقامة جبرية من تأليف أحمد عادل الذي قدم مسلسل أزمة منتصف العمر، لكريم فهمي وريهام عبد الغفور، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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