السفارة السورية في الأردن: مستمرون في عملنا وما يحدث صفحة جديدة - أخبار كلمتك

السفارة السورية في الأردن: مستمرون في عملنا وما يحدث صفحة جديدة - أخبار كلمتك

مسئول إسرائيلى يكشف عن هدف الاحتلال فى سوريا بعد سقوط بشار الأسد - أخبار كلمتك

مسئول إسرائيلى يكشف عن هدف الاحتلال فى سوريا بعد سقوط بشار الأسد - أخبار كلمتك

نتنياهو: سقوط بشار الأسد يوم تاريخي وجاء نتيجة لضربتنا - أخبار كلمتك

نتنياهو: سقوط بشار الأسد يوم تاريخي وجاء نتيجة لضربتنا - أخبار كلمتك

إيران: الشعب السوري هو من يحدد مصير بلاده دون تدخلات - أخبار كلمتك

إيران: الشعب السوري هو من يحدد مصير بلاده دون تدخلات - أخبار كلمتك

مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان ينظم ندوة حول برامج التمويل من السفارة الأمريكية - أخبار كلمتك

مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان ينظم ندوة حول برامج التمويل من السفارة الأمريكية - أخبار كلمتك

مصر تشارك في منتدى الدول المصدرة للغاز بطهران - أخبار كلمتك

مصر تشارك في منتدى الدول المصدرة للغاز بطهران - أخبار كلمتك

الصحة: 100% من أدوية الإيدز تُصرف للمصابين بالمجان - أخبار كلمتك

الصحة: 100% من أدوية الإيدز تُصرف للمصابين بالمجان - أخبار كلمتك

شهب الدببيات تزين سماء ليلة 21 ديسمبر - أخبار كلمتك

شهب الدببيات تزين سماء ليلة 21 ديسمبر - أخبار كلمتك

وكيل الأزهر يوصي بالمساواة بين الناس في تقديم الرعاية الصحية بغض النظر عن قدراتهم المادية - أخبار كلمتك

وكيل الأزهر يوصي بالمساواة بين الناس في تقديم الرعاية الصحية بغض النظر عن قدراتهم المادية - أخبار كلمتك

رئيس القابضة للمطارات: نستهدف تقديم مطارات حضارية مشرفة - أخبار كلمتك

رئيس القابضة للمطارات: نستهدف تقديم مطارات حضارية مشرفة - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

بعد تصدرها التريند، تفاصيل مسلسل "جاني في المنام" لنيللي كريم برمضان 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بعد تصدرها التريند، تفاصيل مسلسل "جاني في المنام" لنيللي كريم برمضان 2025 - أخبار كلمتك

بعد تصدرها التريند، تفاصيل مسلسل "جاني في المنام" لنيللي كريم برمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 03:04 مساءً - مسلسل نيللي كريم ، تصدرت الفنانة جيهان الشماشرجي، خلال الساعات القليلة الماضية، تريند موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عقب نشرها مجموعة صور مع نيللي كريم من كواليس أول يوم تصوير مسلسل جاني في المنام والمقرر عرضه في رمضان 2025.

330.webp

 

مسلسل نيللي كريم في رمضان 

وكشفت الكواليس عن وجود نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي.

وكان مسلسل جاني في المنام يحمل اسم ناقص ضلع كاسم مؤقت ولكن تم تغيره وهو من تأليف مهاب طارق ومن إخراج محمد شاكر خضير 

والمسلسل يدور في إطار اجتماعي تشويقي، بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، وعلي صبحي، ومن تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير.

0eac5edb92.jpg

مسلسل فراولة

وشاركت نيللي كريم في دراما رمضان الماضي بمسلسل “فراولة”، بمشاركة شيماء سيف وصدقي صخر ولبنى ونس وأحمد فهيم.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

مشاهير العرب - ندوة للفنان حسين فهمي في قصر ثقافة الإسماعيلية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق