مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. بدء تصوير 80 باكو» لـ هدى المفتي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 02:58 مساءً - أعلن المنتج عبد الله أبو الفتوح، عن بدء تصوير مسلسل 80 باكو» بطولة هدى المفتي، والمقرر طرحه خلال موسم مسلسلات رمضان 2025.

وشارك عبد الله أبو الفتوح، صورا لكلاكيت العمل، عبر صفحته الرسمية عبى موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وعلق عليه: «بسم الله توكلنا علي الله، مسلسل 80 باكو رمضان 2025، علي MBC مصر أن شاء الله».

مسلسل 80 باكو

وتدور أحداث مسلسل 80 باكو، في إطار لايت كوميدي، حيث يجمع بطلات المسلسل مكان عمل واحد، ويذهبنا في رحلة لتجميع 80 باكو من الفلوس، حيث يشارك بجانب هدى المفتي، عدد من النجوم منهم: رحمة أحمد، وانتصار.

آخر أعمال هدى المفتي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال هدى المفتي، هو مشاركتها في مسلسل «مطعم الحبايب» بطولة أحمد مالك، والذي تم عرضه خلال الفترة الماضية، عبر منصة شاهد، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور.

وتدور أحداث المسلسل حول المنافسة بين أصحاب المطاعم المختلفة في أحد الأحياء، إلى جانب إظهار حياة العاملين في مجال الطبخ والأسرار الخاصة بهم في وصفات الطعام.