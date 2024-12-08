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محاولات انتحار وسوء معاملة.. KG من فرقة VCHA تقاضي شركة JYP الكورية - أخبار كلمتك

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محاولات انتحار وسوء معاملة.. KG من فرقة VCHA تقاضي شركة JYP الكورية - أخبار كلمتك

محاولات انتحار وسوء معاملة.. KG من فرقة VCHA تقاضي شركة JYP الكورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 02:47 مساءً - أعلنت كي جي من فرقة VCHA أنها رفعت دعوى قضائية لإنهاء عقدها مع شركة JYP Entertainment، مؤكدة أنها قررت ترك الفرقة بعد عدة حوادث إساءة معاملة والتي وصلت إلى محاولة انتحار أحد العضوات بسبب مشاكل التغذية والقيود العديدة التي تضعها شركة الترفيه على المتدربين القصر.

وشاركت كي جي قصة قصيرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، كشفت فيها عن رغبتها برفع دعوى قضائية ضد شركة JYP Entertainment بعد تعرضها للإساءة على أيدي موظفي الشركة، وزعمت أن المعاملة كانت سيئة للغاية لدرجة أن إحدى عضوات المجموعة حاولت الانتحار، كما تسببت في إيذاء أحد الأعضاء لنفسها.

فرقة VCHA، كلمتك
فرقة VCHA، كلمتك

كي جي تعلن رفع دعوى ضد شركة JYPE

وقالت كي جي: "لقد رفعت دعوى قضائية أمس لأنني قررت إنهاء عقدي مع JYP Entertainment والخروج من VCHA بعد أن تعرضت لحوادث إساءة ومعاملة سيئة من قبل بعض أعضاء الموظفين
، أشعر أنه لم تكن بيئة جيدة لصحتي العقلية وأعتذر إذا كنت قد خيبت أمل أي منكم."

وتابعت النجمة ذات الـ 17 عام: “أنا لا أؤيد ظروف العمل والمعيشة التي دفعت أحد الأعضاء إلى محاولة الانتحار. ولا أؤيد أيضًا بيئة تشجع اضطرابات الأكل وتتسبب في إيذاء الأعضاء لأنفسهم، لقد اتخذت هذا القرار في شهر مايو وما زلت أنتظر فسخ عقدي، أنا قلق بشأن الفتيات اللاتي ما زلن في VCHA، صديقاتي، اللاتي أحبهن وأهتم بهن حقًا، أدركت أيضًا أنه إذا بقيت في JYP Entertainment، فلن أتمكن من أن أصبح الفنان الذي أطمح إليه، حيث أستمتع حقًا بكتابة الأغاني والإنتاج. لقد تراكمت لدي كمية هائلة من ديون الشركة، بينما أحصل على القليل جدًا مقابل العمل المكثف والقيود الشديدة على حياتنا الشخصية. على الرغم من وقوع مثل هذه الحوادث، كانت هناك أيضًا لحظات جميلة.”

وكشفت الوثائق القانونية التي قدمتها كي جي إلى المحكمة، أنها كانت تتقاضى 500 دولار أمريكي في الأسبوع بينما اشترت الشركة منزلًا بقيمة 2.5 مليون دولار حيث أُجبرت المجموعة على البقاء معًا، مما أدى إلى تراكم ديون المتدربين بقيمة 500000 دولار.

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تعليق شركة JYPE 

وقالت وكالة JYP Entertainment في بيان لها: "لم نتلق بعد أي دعاوى مباشرة، لذلك نحن نتحقق من الادعاءات"، وأضافت: “ومع ذلك، شاركنا الآراء حول الوضع من خلال الوكلاء، ولكن كانت هناك بعض الجوانب التي كانت هناك اختلافات في الرأي فيها، وسوف نمضي قدمًا وفقًا للإجراءات المستقبلية”.

فرقة VCHA 

تم تشكيل VCHA في العام الماضي من خلال اختبار البقاء A2K، وهو مشروع مشترك بين JYP والشركة المحلية الأمريكية Republic Records، وتم عرضه رسميًا لأول مرة في يناير من هذا العام، ولكن لم تتمكن الفتيات من القيام بأي أنشطة خاصة منذ إصدار أغنيتهم ​​المنفردة في مارس.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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