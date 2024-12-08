السفارة السورية في الأردن: مستمرون في عملنا وما يحدث صفحة جديدة - أخبار كلمتك

السفارة السورية في الأردن: مستمرون في عملنا وما يحدث صفحة جديدة - أخبار كلمتك

مسئول إسرائيلى يكشف عن هدف الاحتلال فى سوريا بعد سقوط بشار الأسد - أخبار كلمتك

مسئول إسرائيلى يكشف عن هدف الاحتلال فى سوريا بعد سقوط بشار الأسد - أخبار كلمتك

نتنياهو: سقوط بشار الأسد يوم تاريخي وجاء نتيجة لضربتنا - أخبار كلمتك

نتنياهو: سقوط بشار الأسد يوم تاريخي وجاء نتيجة لضربتنا - أخبار كلمتك

إيران: الشعب السوري هو من يحدد مصير بلاده دون تدخلات - أخبار كلمتك

إيران: الشعب السوري هو من يحدد مصير بلاده دون تدخلات - أخبار كلمتك

مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان ينظم ندوة حول برامج التمويل من السفارة الأمريكية - أخبار كلمتك

مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان ينظم ندوة حول برامج التمويل من السفارة الأمريكية - أخبار كلمتك

مصر تشارك في منتدى الدول المصدرة للغاز بطهران - أخبار كلمتك

مصر تشارك في منتدى الدول المصدرة للغاز بطهران - أخبار كلمتك

الصحة: 100% من أدوية الإيدز تُصرف للمصابين بالمجان - أخبار كلمتك

الصحة: 100% من أدوية الإيدز تُصرف للمصابين بالمجان - أخبار كلمتك

شهب الدببيات تزين سماء ليلة 21 ديسمبر - أخبار كلمتك

شهب الدببيات تزين سماء ليلة 21 ديسمبر - أخبار كلمتك

وكيل الأزهر يوصي بالمساواة بين الناس في تقديم الرعاية الصحية بغض النظر عن قدراتهم المادية - أخبار كلمتك

وكيل الأزهر يوصي بالمساواة بين الناس في تقديم الرعاية الصحية بغض النظر عن قدراتهم المادية - أخبار كلمتك

رئيس القابضة للمطارات: نستهدف تقديم مطارات حضارية مشرفة - أخبار كلمتك

رئيس القابضة للمطارات: نستهدف تقديم مطارات حضارية مشرفة - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

أسماء جلال تجذب الجمهور بإطلالة جديدة، وهذا آخر أعمالها - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أسماء جلال تجذب الجمهور بإطلالة جديدة، وهذا آخر أعمالها - أخبار كلمتك

أسماء جلال تجذب الجمهور بإطلالة جديدة، وهذا آخر أعمالها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 02:29 مساءً - قامت الفنانة أسماء جلال بنشر مجموعة صور جديدة لها وهى بحفل زفاف صديقتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وحصلت الصور على إعجاب الجمهور وكمية كبيرة من التعليقات، التي وصفتها بأنها سندريلا الشاشة الجديدة بعد سعاد حسنى.
 

26e7447609.jpg

وآخر أعمال أسماء جلال هو فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" الذى من المقرر أن يتم عرضه قريبًا، وينتمى لنوعية الأعمال الرومانسية، وهو مأخوذ عن الرواية التي تحمل نفس الاسم للكاتب محمد صادق، الذى قرر تكرار تجربة "هيبتا – المحاضرة الأخيرة" حيث كان مؤلف الرواية والفيلم الذى اُخذ عن الرواية، وحقق نجاحًا لافتًا وقت عرضه عام 2016، حيث يقدم صادق "بضع ساعات في يوم ما بنفس تيمة هيبتا التي تعتمد على قصصة ثنائية رومانسية.

 

56b031a5c7.jpg

 

وتدور أحداث فيلم بضع ساعات في يوم ما حول حياة مجموعة من الشباب، خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، حيث يتم تناول مجموعة من القصص الثنائية الرومانسية، وكل قصة لها تفاصيلها المختلفة ولكن هناك رابطًا يجمع بين هذه القصص، بحيث تجتمع جميع الشخصيات في مشهد واحد فقط.

 

 

a4507cef52.jpg

فيلم الفستان الأبيض

وعرض مؤخرًا لأسماء جلال فيلم  الذى تدور أحداثه في إطار من الدراما حول (وردة) من حي فقير وهي فتاة على وشك الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان آخر"، والفيلم بطولة ياسمين رئيس أسماء جلال، أحمد خالد صالح، ميمي جمال، سلوى محمد علي، ولبنى ونس، ومن إخراج وتأليف جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي.

وكانت الفنانة أسماء جلال كشفت كواليس مشاركتها في فيلم "الفستان الأبيض"، مشيرة إلى أن المخرجة جيلان عوف كانت مهتمة بالتحضيرات الخاصة بالفيلم قبل فترة طويلة من انطلاق التصوير. 

إتقان الشخصية 

وأضافت أسماء جلال: "قعدت انا وياسمين رئيس وجابت لنا حد من المنطقة اللي كنا بنصور فيها عشان تتكلم معاها عن طريقة الكلام والاسلوب وتفاصيل مكناش نعرفها الا لو حد قعد معانا". 

وتابعت عن شخصيتها وشخصية ياسمين رئيس في العمل: "الحلو انهم متناقضين جدا.. وردة (ياسمين رئيس) جنب الحيط شوية مش بتعرف تاخد حقها أما أنا العكس". 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان يرقص على أغنية "بيت الأسد بندوسهم" بعد سقوط بشار - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق