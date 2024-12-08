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مشاهير العرب - 6 ملايين جينه.. إيرادات فيم «الحريفة 2 في آخر ليلة عرض بالسينمات - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - 6 ملايين جينه.. إيرادات فيم «الحريفة 2 في آخر ليلة عرض بالسينمات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 6 ملايين جينه.. إيرادات فيم «الحريفة 2 في آخر ليلة عرض بالسينمات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 01:58 مساءً - يواصل فيلم «الحريفة 2 بطولة النجم نور النبوي، تحقيق إيرادات مميزة بدور العرض السيمائية منذ بداية طرحه الأربعاء الماضي.

إيرادات فيلم الحريفة 2

وبلغت إيرادات فيلم الحريفة 2، أمس حوالي، 6.650.716 جنيه، ليصبح إجمالي الإيرادات التي حصل عليها منذ بداية عرضه إلى 27 مليون جنيه.

فيلم الحريفة 2

أبطال فيلم الحريفة

يشارك في فيلم الحريفة 2، عدد من الفنانين أبرزهم: نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نور إيهاب، ومجدى بدر، نورين أبو سعدة، ودونا إما، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين وأحمد فهمي ونجم الكرة العالمي الإنجليزي مايكل أوين، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.

فيلم الحريفة 2

تفاصيل فيلم الحريفة 2

ويستكمل الجزء الثاني من الحريفة الذي جاء تحت شعار «الريمونتادا» أحداث الجزء الأول، حيث يدور حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وتعاهدهم على استكمال الحلم سويًا.

دارت أحداث فيلم «الحريفة» الجزء الأول حول «ماجد» لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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