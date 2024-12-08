بعد سقوط بشار، الفنان أيمن زيدان يتقدم باعتذار للشعب السوري لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 01:52 مساءً - حرص الفنان السوري أيمن زيدان على تقديم الاعتذار للشعب السوري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن دعمه لنظام بشار الأسد في السابق، وأتى ذلك تباعًا لإعلان سقوط نظام بشار الأسد بعد دخول المعارضة المسلحة إلى العاصمة دمشق.

وكتب أيمن زيدان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أقولها بالفم الملآن كم كنت واهمًا، ربما كنا أسرى لثقافة الخوف، أو ربما خشينا من التغيير لأننا كنا نتصور أن ذلك سيقود إلى الدم والفوضى، ولكن هانحن ندخل مرحلة جديدة برجال أدهشنا نبلهم في نشر ثقافة التسامح والرغبة في إعادة لحمة الشعب السوري”

وتابع زيدان: “ شكرا لأنني أحس انني شيعت خوفي وأوهامي، بشجاعة أعتذر مما كنت اراه وافكر فيه”

رئيس الحكومة السورية يكشف تفاصيل آخر اتصال بينه وبين بشار

وكشف رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي تفاصيل آخر اتصال هاتفي بينه وبين الرئيس السوري بشار الأسد حول الأوضاع التى تشهدها سوريا قبل دخول الفصائل المسلحة للعاصمة دمشق.

وقال رئيس الحكومة السورية، محمد غازي الجلالي: إن الحكومة مستعدة للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب، مؤكدًا أنه ليس لديه أي معلومات عن مكان بشار الأسد ومتى غادر، وأن "آخر تواصل له مع الأسد كان مساء أمس.. وقد وضعته في صورة ما يجري في اتصالنا الأخير".

كما قال في مداخلة مع "العربية": الأسد قال لي "غدًا نرى" في تعليقه على التطورات.

وقال في مداخلته: "تواصلنا مع إدارة العمليات العسكرية.. واتفقنا على أهمية الحفاظ على المؤسسات"، مضيفًا أن "معظم الوزراء موجودون في دمشق".

وأشار إلى أنه "حدث تواصل مع الجولاني بشأن كيفية إدارة الفترة الحالية"، في إشارة إلى قائد "هيئة تحرير الشام"، أبو محمد الجولاني، الذي بدأ يستخدم اسمه الحقيقي، أحمد الشرع.

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