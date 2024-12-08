مشاهير العرب - موعد عرض الحلقة 31 من مسلسل وتر حساس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 01:35 مساءً - ارتفعت معدلات البحث من قبل الكثير من المواطنين، عن موعد عرض الحلقة 31 من مسلسل وتر حساس، وذلك بعدما شهدت الحلقة الماضية تصاعد في الأحداث.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع كلمتك لمتابعيه وزواره، موعد عرض الحلقة 31 من مسلسل وتر حساس.

موعد عرض الحلقة 31 من مسلسل وتر حساس

ويعرض مسلسل وتر حساس للفنانة صبا مبارك من الأحد إلى الخميس بشكل أسبوعي ويتكون العمل من 45 حلقة.

حيث يعرض على شاشة قناة ON العامة في السابعة والنصف مساءً، ويعاد في الواحدة والربع صباحًا، ويعاد مرة أخرى في الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم التالي.

فيما يعرض مسلسل وتر حساس الحلقة 31 عبر شاشة قناة ON drama في العاشرة مساءً، ويعاد في الخامسة من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في الرابعة عصرًا.

مسلسل وتر حساس الحلقة 30

تصاعدت أحداث المسلسل في الحلقة الـ30 وذلك بعدما أسفرت المواجهة بين كاميليا وسلمي وعلى ورشيد عن اتخاذ على لقرار السفر إلى أمريكا لتلقي العلاج.

بينما تواصل كاميليا تهديداتها لسلمى، خاصة بعد أن خسرت كاميليا كل شيء، بطلاقها من رشيد وإثبات تورطها في قتل شقيقها حسن.

ولكن اختتمت الحلقة بجريمة قتل غامضة راح ضحيتها ليلى شقيقة سلمي حيث أظهر المشهد الأخير من الحلقة وجود ليلى مطروحة أرضًا إلى جانب جثة شخص آخر لم يتم الكشف عن هويته بعد.

أبطال مسلسل وتر حساس

يأتي مسلسل وتر حساس من بطولة كلا من صبا مبارك، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علاء، محمد العمروسي، هاجر عفيفي، لطيفة فهمي، تميم عبده، أحمد طارق نور ومحمد علي رزق، وإخراج وائل فرج، وتأليف أمين جمال ومينا بباوي ومحمد فضل.