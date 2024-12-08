تنتظر 4 أعمال الفترة المقبلة، نشاط فني مكثف لياسمينا العبد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 01:10 مساءً - ياسمينا العبد، تنتظر الفنانة ياسمينا العبد 4 أعمال فنية خلال الفترة المقبلة، ومن أبرزها: مسلسل موضوع عائلي 3 ومسلسل "لام شمسية" الذي يتم عرضه في السباق الرمضاني 2025 وفيلم “سكر 2”، ومسلسل “في ساعته وتاريخه”.

العرض الأول لفيلم سكر 2

وسيكون العرض الأول لفيلم سكر 2 في مهرجان البحر الأحمر بدورته الرابعة، والفيلم يضم عددا كبيرا من الأبطال، ومن أبرزهم: ماجدة زكي، ياسمينا العبد، حلا الترك، ريهام الشنواني، معتز هشام، محمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج تامر المهدي، وتدور أحداثه في إطار موسيقي استعراضي.

مسلسل "ساعته وتاريخه"

وتشارك ياسمينا العبد في مسلسل “ساعته وتاريخه”، حيث تقدم بطولة إحدى الحلقات، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي ورعب، ويضم عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم: أحمد داش، أحمد أمين، مريم الجندي، مايان السيد، أروى جودة، خالد أنور، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج عمرو سلامة، ويعرض على قناة DMC.

مسلسل موضوع عائلي 3

وتنتظر ياسمينا مسلسل موضوع عائلي 3 خلال شهر ديسمبر الحالي، وتقدم خلال العمل دور شيماء.

ويضم المسلسل عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكداوني، ياسمينا العبد، طه دسوقي، رنا رئيس، سما إبراهيم، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين.

والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويتم عرضه على منصة شاهد الإلكترونية.

مسلسل لام شمسية

ومؤخرًا انضمت ياسمينا العبد لفريق عمل مسلسل لام شمسية، والمقرر عرضه في رمضاني 2025، ويضم عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم: أمينة خليل، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي.

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