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إيهاب فهمي يعتذر عن عدم الاستمرار مديرًا للمركز القومي للمسرح - أخبار كلمتك

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إيهاب فهمي يعتذر عن عدم الاستمرار مديرًا للمركز القومي للمسرح - أخبار كلمتك

إيهاب فهمي يعتذر عن عدم الاستمرار مديرًا للمركز القومي للمسرح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 01:10 مساءً - كشف الفنان إيهاب فهمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن اعتذاره عن عدم الاستمرار في إدارة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والتابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي. 

إيهاب فهمي يعتذر عن الاستمرار في إدارة المركز القومي للمسرح 

وكتب إيهاب فهمي قائلا: “كل الشكر لـ وزير الثقافة احمد هنو وخالد جلال رئيس قطاع المسرح وكل زملائى  بالمركز القومى للمسرح.. فقد تقدمت باعتذار عن الاستمرار  فى العمل بمنصبى  بتاريخ  ٣ نوفمبر ٢٠٢٤ له”.

وتابع الفنان إيهاب فهمي: "وقد قبل اعتذاري من منصبي كل الشكر اعتبارًا من اليوم.. ودائما جميعًا فى خدمة الوطن". 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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