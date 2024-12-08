بعد سقوط بشار، هؤلاء النجوم في مرمى النيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:29 صباحاً - نجحت المعارضة السورية في السيطرة على دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد، جاء الخبر كالصاعقة على عدد من نجوم سوريا المؤيدين لبشار الأسد خلال السنوات الماضية.

وترصد كلمتك خلال هذا التقرير النجوم الذين أعلنوا تأييدهم لـ بشار الأسد من قبل.

سوزان نجم الدين التي أعلنت تأييدها الكامل لبشار الأسد، وقالت إن الصمود العربي يمثله الرئيس السوري بشار الأسد على حد وصفها- وكانت من أوائل من خرجوا في مسيرات لتأييده.

وخرجت الفنانة السورية جيني أسبر التى اتهمت الجيش السوري الحر وكل من يدعمهم بأنهم سبب خراب سوريا، وأنهم لن ينتصروا وأن الأسد يؤيده كل الفنانين السوريين الشرفاء.

جيهان عبد العظيم عبرت عن صدمتها، على حسابها على “فيس بوك”، من موقف الفنانة السورية أصالة الداعم للثورة السورية والجيش الحر، وقالت إنها لا تستحي، وتمنت أن لا تراها في سوريا أبدًا، لتعلن تأييدها لنظام بشار الأسد.

وقالت الفنانة السورية هبة نور إن أمريكا وإسرائيل هما من أرادتا الخراب والدمار لسوريا، إلا أن “قائد الصمود العربي بشار الأسد سينتصر عليهم بكل تأكيد”، على حد قولها.

وأعلن الفنان دريد لحام تأييده المطلق لبشار الأسد، وقال إن مهمة الجيش حماية الشعب وتوفير الأمن والاستقرار وليس محاربة “إسرائيل”.

وظهرت الفنانة لورا أبو أسعد على التلفزيون السوري لتؤكد مدى حب وولاء الشعب السوري لبشار الأسد.

سولاف فواخرجي أكدت أن من قاموا بثورة سوريا هم البلطجية لا الشعب، مشيرة إلى أن أغلب الفنانين والشعب السوري يؤيدون الرئيس بشار الأسد، والثورة ما هي إلا مؤامرة غربية.

وأعلنت الفنانة صفاء سلطان دعمها للنظام السوري، وهى من قامت بتجسيد شخصية المطربة المصرية ليلى مراد في مسلسل “قلبي دليلي”.

وأعلن الفنان باسم ياخور تأييده الكامل لنظام بشار الأسد، وخاصة بعد اجتماعه مع بشار الأسد خلال شهر مارس الماضي.

ميادة الحناوي صرحت بدعمها للأسد، قائلة “أنا لحم كتافي من خير سوريا الأسد”، إلا أنها فسرت ذلك بقولها: “أنا سورية، وهويتي سورية، وجواز سفري سوري، ولم أتنكّر لبلدي، لكنّني مع الحوار الهادئ بين الشعب والحكومة وتلبية مطالبه المحقة”.

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