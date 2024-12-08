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مشاهير العرب - من بطولة الشباب.. مواعيد وقنوات عرض مسلسل ساعته وتاريخه - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - من بطولة الشباب.. مواعيد وقنوات عرض مسلسل ساعته وتاريخه - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - من بطولة الشباب.. مواعيد وقنوات عرض مسلسل ساعته وتاريخه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:09 صباحاً - استطاع مسلسل ساعته وتاريخه، أن يلفت انتباه الجماهير خلال أيام قليلة من عرضه، هذا ما جعل المتابعين يبحثون باستمرار عن مواعيد العرض والقنوات الناقلة.

مسلسل ساعته وتاريخه

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص مسلسل ساعته وتاريخه، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أحداث مسلسل ساعته وتاريخه

ومن المقرر أن يقوم المسلسل بمناقشة 26 قضية في حلقات منفصلة، وفي كل قضية سوف يتم التعرف على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة، وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

مسلسل ساعته وتاريخه

والقصص مأخوذة من أشهر الكتب القضائية "يوميات قاض" و"حكايات قضائية"، وتُقدم لأول مرة بكل شفافية برؤية فنية وتحت إشراف المخرج عمرو سلامة ورؤية قانونية المستشار بهاء المري.

قنوات عرض مسلسل ساعته وتاريخه

وأما عن قنوات عرض المسلس، فمن المقرر أن يعرض مسلسل ساعته وتاريخه، عبر قناة dmc، بداية من اليوم الخميس الموافق 5 من ديسمبر، في تمام 10 مساء، ومن المقرر أن يعرض يومي الخميس والجمعة، من كل أسبوع، بجانب عرضه على منصة «Watch it» الرقمية.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

والجدير بالذكر أن يخوض بطولة مسلسل ساعته وتاريخه عدد من متسابقي برنامج كاستينج، وذلك تشجيعًا لمواهب البرنامج، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من نجوم الفن وهم أحمد أمين، محمد شاهين، أروى جودة، خالد كمال، حنان سليمان، خالد أنور، ياسمينا العبد، مريم الجندي، أحمد داش، سليمان عيد، أحمد صيام، أمجد الحجار، الفنان الشاب محمد شريف، هبة مجدي، وغيرهم.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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