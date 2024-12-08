ماييلي يقود التشكيل المتوقع لبيراميدز امام دجوليبا بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

ماييلي يقود التشكيل المتوقع لبيراميدز امام دجوليبا بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

المحطات النووية: نأمل في دخول الوحدة الأولى من مشروع الضبعة للخدمة 2028 - أخبار كلمتك

المحطات النووية: نأمل في دخول الوحدة الأولى من مشروع الضبعة للخدمة 2028 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:53 - عاجل.. التلفزيون السوري يعلن سقوط نظام بشار الأسد - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:53 - عاجل.. التلفزيون السوري يعلن سقوط نظام بشار الأسد - أخبار كلمتك

التلفزيون السوري يعلن سقوط نظام الأسد - أخبار كلمتك

التلفزيون السوري يعلن سقوط نظام الأسد - أخبار كلمتك

المعارضة المسلحة تدخل مدينة دير الزور بسوريا - أخبار كلمتك

المعارضة المسلحة تدخل مدينة دير الزور بسوريا - أخبار كلمتك

درس الهندسة بمصر ورفض مغادرة سوريا بعد هروب الأسد.. من هو غازي الجلالي رئيس الحكومة السورية؟ - أخبار كلمتك

درس الهندسة بمصر ورفض مغادرة سوريا بعد هروب الأسد.. من هو غازي الجلالي رئيس الحكومة السورية؟ - أخبار كلمتك

اللحظات الأولى لدخول المعارضة السورية المسلحة البوابة الرئيسية للقصر الجمهوري (فيديو) - أخبار كلمتك

اللحظات الأولى لدخول المعارضة السورية المسلحة البوابة الرئيسية للقصر الجمهوري (فيديو) - أخبار كلمتك

أول تعليق من ترامب على رحيل بشار الأسد - أخبار كلمتك

أول تعليق من ترامب على رحيل بشار الأسد - أخبار كلمتك

احتفاءً باليوم العالمي للُّغة العربية، «البحوث الإسلامية» يطلق حملة "لغتنا هويّتنا" - أخبار كلمتك

احتفاءً باليوم العالمي للُّغة العربية، «البحوث الإسلامية» يطلق حملة "لغتنا هويّتنا" - أخبار كلمتك

فتح باب التقديم لشغل 136 وظيفة قيادية جديدة بالمحليات - أخبار كلمتك

فتح باب التقديم لشغل 136 وظيفة قيادية جديدة بالمحليات - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - أول تعليق من نوال الكويتية على أنباء اعتزالها الفن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - أول تعليق من نوال الكويتية على أنباء اعتزالها الفن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول تعليق من نوال الكويتية على أنباء اعتزالها الفن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 10:37 صباحاً - تداول العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزال المطربة نوال الكويتية للفن، بالتزامن مع قرار سحب الجنسية الكويتية منها.

أول تعليق من نوال الكويتية على أنباء اعتزالها الفن

نفت الفنانة نوال الكويتية صحة الشائعات المتداولة حول قرار اعتزالها، مؤكدةً أنها تفاجأت بها تمامًا كما تفاجأ جمهورها.

وقالت خلال لقاء على هامش حفلها الغنائي في قطر: «أنا متفاجئة مثلكم»، لافتة إلى أن فكرة الاعتزال تبقى احتمالاً وارداً لأي فنان، لكنها أكدت على أنها ستعلن قرارها بصراحة إن اتخذته في المستقبل.

وتطرقت خلال حديثها عن نجاح حفلها الأخير، موضحة أنها قدمت مجموعة من الأغاني التي اختارها الجمهور، إلى جانب أغاني تحرص على أدائها بشكل خاص.

الفنانة نوال الكويتية

بدأت نوال الكويتية مسيرتها الفنية بعد دراستها في معهد الفنون الموسيقية بالكويت، وتم إصدار أول ألبوم لها في نهاية عام 1983.

وبالرغم من شغفها بالدراسة، فإنها لم تكمل تعليمها الجامعي بسبب التزامها بالفن، وفي عام 1998، سجلت نوال حضوراً بمشاركتها الصوتية في أوبريت فارس التوحيد، ضمن فعاليات مهرجان الجنادرية في السعودية، بمناسبة مرور 66 عاماً على تأسيس المملكة.

اقرأ أيضاً
نوال الكويتية تتصدر التريند بعد سحب جنسيتها.. تفاصيل

سبب سحب الجنسية من المطربة نوال الكويتية

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

أخبار ذات صلة

0 تعليق