مشاهير العرب - أول تعليق من نوال الكويتية على أنباء اعتزالها الفن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 10:37 صباحاً - تداول العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزال المطربة نوال الكويتية للفن، بالتزامن مع قرار سحب الجنسية الكويتية منها.

أول تعليق من نوال الكويتية على أنباء اعتزالها الفن

نفت الفنانة نوال الكويتية صحة الشائعات المتداولة حول قرار اعتزالها، مؤكدةً أنها تفاجأت بها تمامًا كما تفاجأ جمهورها.

وقالت خلال لقاء على هامش حفلها الغنائي في قطر: «أنا متفاجئة مثلكم»، لافتة إلى أن فكرة الاعتزال تبقى احتمالاً وارداً لأي فنان، لكنها أكدت على أنها ستعلن قرارها بصراحة إن اتخذته في المستقبل.

وتطرقت خلال حديثها عن نجاح حفلها الأخير، موضحة أنها قدمت مجموعة من الأغاني التي اختارها الجمهور، إلى جانب أغاني تحرص على أدائها بشكل خاص.

الفنانة نوال الكويتية

بدأت نوال الكويتية مسيرتها الفنية بعد دراستها في معهد الفنون الموسيقية بالكويت، وتم إصدار أول ألبوم لها في نهاية عام 1983.

وبالرغم من شغفها بالدراسة، فإنها لم تكمل تعليمها الجامعي بسبب التزامها بالفن، وفي عام 1998، سجلت نوال حضوراً بمشاركتها الصوتية في أوبريت فارس التوحيد، ضمن فعاليات مهرجان الجنادرية في السعودية، بمناسبة مرور 66 عاماً على تأسيس المملكة.