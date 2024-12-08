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مشاهير العرب - زينب فياض ابنة هيفاء وهبي تعلن خطوبتها بصورة عفوية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - زينب فياض ابنة هيفاء وهبي تعلن خطوبتها بصورة عفوية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - زينب فياض ابنة هيفاء وهبي تعلن خطوبتها بصورة عفوية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 10:37 صباحاً - فاجأت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، متابعيها عبر موقع «إنستجرام»، بخطوبتها من شاب، دون الكشف عن هويته، مما أثار حالة من الجدل والتساؤلات بين محبيها.

خطوبة زينب فياض

وشاركت زينب فياض، عبر صفحتها الرسمية عبر تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة ليدها تحتضن يد شخصٍ آخر، معلنة من خلالها خطوبتها مجدداً، بعد طلاقها من رجل الأعمال اللبناني شعبان فواز والد ابنتيها رهف ودانييلا.

ونشرت زينب فياض الصورة ليدها وهي تضع خاتماً في إصبعها، أثناء تواجدها في الكويت، كاشفة عن أنها في علاقة جديدة بعد فترة من إعلان انفصالها، دون الكشف عن هوية الشخص، واكتفت بوضع أول حرف من اسمه.

خطوبة ابنة هيفاء وهبي

ولكن ما أثار دهشة الجميع، هو قيام زينب فياض بحذف جميع منشوراتها والفيديوهات السابقة، بما فيها صورها ومقاطعها الطريفة مع ابنتيها عبر صفحتها على موقع «إنستجرام»، تاركة الصورة الجديدة التي أعلنت من خلالها خطوبتها.

خطوبة ابنة هيفاء وهبي

وتفاعل معها الكثير من محبيها بشكل واسع، معتبرين أنها تعلن من خلال هذا التصرف انتقالها إلى مرحلة جديدة ومختلفة من حياتها، متمنيين لها السعادة والهناء في حياتها الشخصية.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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