مشاهير العرب - زينب فياض ابنة هيفاء وهبي تعلن خطوبتها بصورة عفوية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 10:37 صباحاً - فاجأت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، متابعيها عبر موقع «إنستجرام»، بخطوبتها من شاب، دون الكشف عن هويته، مما أثار حالة من الجدل والتساؤلات بين محبيها.

خطوبة زينب فياض

وشاركت زينب فياض، عبر صفحتها الرسمية عبر تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة ليدها تحتضن يد شخصٍ آخر، معلنة من خلالها خطوبتها مجدداً، بعد طلاقها من رجل الأعمال اللبناني شعبان فواز والد ابنتيها رهف ودانييلا.

ونشرت زينب فياض الصورة ليدها وهي تضع خاتماً في إصبعها، أثناء تواجدها في الكويت، كاشفة عن أنها في علاقة جديدة بعد فترة من إعلان انفصالها، دون الكشف عن هوية الشخص، واكتفت بوضع أول حرف من اسمه.

خطوبة ابنة هيفاء وهبي

ولكن ما أثار دهشة الجميع، هو قيام زينب فياض بحذف جميع منشوراتها والفيديوهات السابقة، بما فيها صورها ومقاطعها الطريفة مع ابنتيها عبر صفحتها على موقع «إنستجرام»، تاركة الصورة الجديدة التي أعلنت من خلالها خطوبتها.

وتفاعل معها الكثير من محبيها بشكل واسع، معتبرين أنها تعلن من خلال هذا التصرف انتقالها إلى مرحلة جديدة ومختلفة من حياتها، متمنيين لها السعادة والهناء في حياتها الشخصية.