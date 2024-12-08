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أول صور لـ آمبر هيرد بعد إعلان حملها - أخبار كلمتك

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أول صور لـ آمبر هيرد بعد إعلان حملها - أخبار كلمتك

أول صور لـ آمبر هيرد بعد إعلان حملها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 10:36 صباحاً - آمبر هيرد، نشر موقع TMZ، صورا للممثلة آمبر هيرد، في أول ظهور لها، بعد إعلان حملها، وانتظارها لقدوم طفلها الثاني.

وشوهدت آمبر هيرد، وهي تتجول مع ابنتها  البالغة من العمر 3 سنوات، أوناغ بايج، في شوارع إسبانيا، لتنضم إليها لاحقا شقيقتها آمبر ويتني هنريكيز، وطفلها الصغير أيضًا.

Amber heard daughter

أكثر المشاهير المكروهين عام 2023

كشف موقع Ranker، لاستطلاعات الرأي الأشهر حول العالم، عن قائمة أكثر المشاهير المكروهين في العالم لعام 2023.

وتصدرت النساء، المراكز الأربعة الأولى، في استطلاع الرأي، فيما احتلت الممثلة الشهيرة، آمبر هيرد، المركز الأول، كأكثر شخص مكروه في عام ٢٠٢٣، وذلك بسبب محاكمتها الشهيرة مع زوجها السابق الممثل جوني ديب، التي جعلت الكثير حول العالم، يتهمونها بالكذب والخداع.

 

Amber Heard & Daughter

فيما احتلت الممثلة السابقة ودوقة ساسيكس حاليا، ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري البريطاني، المركز الثاني، في قائمة أكثر المكروهين، لتأتي الإعلامية، ألين دي جينيريس، في المركز الثالث.

وفي مفاجأة غريبة من نوعها، احتلت الإعلامية الشهيرة وسيدة الأعمال، أوبرا وينفري، المركز الرابع، فيما جاء، الأمير هاري، في المركز الخامس، ليكون أعلى الرجال مراكز في قائمة المكروهين، بعد ٤ نساء.

مارفل تبدأ تحضيرات الموسم الثاني من Agatha All A long

للمرة الثالثة، القاضي يرفض الإفراج عن ديدي مقابل 50 مليون دولار

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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