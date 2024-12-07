شريف مدكور في بودكاست "ع الرايق": أنا ضيعت مستقبل عمر كمال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 10:46 مساءً - قال الإعلامي شريف مدكور في بودكاست "ع الرايق" الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطة التحول الرقمي إنه كثيرًا ما يحاول أن "يروّق" نفسه خلال تقديمه برنامجه، وأنه ينتظر أن تتحول الكاميرا عنه، حتى يرقص أثناء البرنامج لكي يحافظ على مزاج "رايق".



وأضاف: "عمر كمال يا حرام أنا ضيعت مستقبله" قاصدًا مطرب المهرجانات "عمر كمال" وسرد قصة غناء عمر كمال لأغنية "لاست كريسميس"، وقال إن هذه الأغنية نالت شهرة كبيرة، وأن عمر كمال أداها في العديد من الحفلات في الخارج.

حلقة رأس السنة

وقال مدكور إنه استضاف عمر كمال في حلقة مخصصة لرأس السنة وهو يعلم أن عمر كمال لا يعرف اللغة الإنجليزية، فسأله هل تعرف جورج مايكل فقال له لا، فسأله هل تعرف أغنية لاست كريسماس فقال لا، فكتب له كلمات الأغنية بالفرانكو أراب ووضعها على شاشة كبيرة في الاستديو وتدرب على غنائها فحظيت بنجاح كبير ومشاهدات "فظيعة".

جدير بالذكر أن بود كاست "ع الرايق" يقدمه كل من الإعلامي خالد عليش والإعلامية ميرهان عمرو ضمن 16 بودكاست تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفقًا لاستراتيجية التحول الرقمي، ودعما لزيادة المحتوى الإليكتروني لتخاطب جميع الشرائح الجماهيرية والعمرية.

وتم بث الحلقة الأولى من بودكاست "ع الرايق" الجمعة الماضية وحظيت بقبول جماهيري كبير وانتشار كثيف على مواقع التواصل الاجتماعي.

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