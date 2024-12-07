مفاجأة في الحلقة 21 من مسلسل رقم سري، ظهور حنان مطاوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 10:46 مساءً - مسلسل رقم سري ، شهدت الحلقة 21 من مسلسل رقم سري حدوث مفاجأة غير متوقعة بظهور الفنانة حنان مطاوع “رضوى”، والتي كانت بطلة الجزء الأول من مسلسل صوت وصورة الذي يعد رقم سري امتداد له.

وظهور رضوى قد يكون من أجل الشهادة لصالح لطفي عبود “صدقي صخر” ولمساعدته في الحصول على البراءة وإنقاذه من التهمة المنسوبة إليه.

ولقد احتفى متابعو المسلسل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعودة رضوى واعتبروا ظهورها بمثابة المنقذ للطفي الذي جمعتهما قصة حب في الجزء الأول من المسلسل.

موعد حلقات مسلسل رقم سري

وفيما يتعلق بموعد حلقات مسلسل رقم سري 2024 فإنها تعرض في تمام الساعة الثامنة مساء من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC.

وفيما يتعلق موعد عرضه حلقات مسلسل رقم سري 2024 على منصة واتش ات فإنها تعرض من السبت للأربعاء في تمام السابعة مساء.

أبطال مسلسل رقم سري

وبعيدا عن موعد عرض حلقات مسلسل رقم سري 2024 فإن العمل يشارك به نخبة من النجوم وهم ياسمين رئيس، وصدقي صخر وناردين فرج وعمرو وهبة ونادين وأحمد الرافعي ورامي الطمباري، والمسلسل من إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

قصة مسلسل رقم سري

"رقم سري" يدور حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة إحدى أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.

شخصيات من “صوت وصورة” تواصل الظهور في “رقم سري”

ويعتبر مسلسل رقم سري امتداد لمسلسل صوت وصورة الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه عام ٢٠٢٣، فرقم سري يسير في المسار ذاته الذي كان عليه الجزء الأول ولكن باختلاف القصة ومع وجود نجوم جدد انضموا إلى بعض الفنانين من الموسم الأول.

ومن أبرز الشخصيات التي تظهر في الجزء الثاني من المسلسل بعد ظهورها في الأول شخصية المحامي لطفي عبود الذي جسد شخصيته صدقي صخر، والذي نجح في إثبات براءة رضوى “حنان مطاوع” من تهمة قتل الدكتور عصام “مراد مكرم”، وكان أحد أركان الجزء الأول من المسلسل.

كما يقدم وافي “عمرو وهبة” أيضًا شخصيته التي ظهر بها في “صوت وصورة” بأحداث الجزء الثاني، وكان هو مساعد لطفي عبود والذي ساعده كثيرًا خاصة في التعرف على عالم الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة منه لتحسين موقف رضوى.

والمقدم حسين “رامي الطمباري” أيضًا يتواجد في الجزء الثاني من المسلسل وبالتأكيد لا يزال يعمل في وظيفته وسيكون له دور في تحقيق العدالة كما فعل في الجزء الأول، ومن الشخصيات الأخرى المستمرة أيضًا في الجزء الثاني شخصية ماجدة التي تجسد شخصيتها الفنانة ناردين فرج، وهي محامية تعمل بطرق وأساليب ملتوية وكانت هي خصم لطفي عبود وموكله الدكتور عصام ومن المفترض أنها هربت في الجزء الأول من المسلسل، بالإضافة إلى الفنان أحمد شاهين الذي يواصل تقديم شخصية مصطفى جاويش وهو محامي أيضًا مع لطفي عبود.

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