مشاهير العرب - ناقد فني: شيرين عبد الوهاب تعيش حالة من عدم الاتزان وتصريحاتها الأخيرة «قلة ذوق» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 09:55 مساءً - قال الناقد الفني مصطفى حمدي، إن الفنانة شيرين عبد الوهاب منذ عدة سنوات تعيش حالة من عدم الاتزان سواء على المستوى الفني أو على مستوى حياتها الشخصية، وأصدرت العديد من التصريحات غير الموفقة.

وأضاف "حمدي"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب لا تستطيع التفرقة ما بين الحديث في الجلسات الخاصة والحديث في الحفلات المفتوحة.

وعن تصريحات الفنانة شيرين السلبية عن الملحن الراحل محمد رحيم، ووصف أعماله بـ"السيئة الجارية"، قال الناقد الفني إن الفنان محمد رحيم قام بإعداد أجمل أغاني شيرين، وله فضل كبير على شيرين عبد الوهاب، حيث لحن الكثير من الأغاني الناجحة، وتصريحاتها قد تكون في إطار الهزار".

وأوضح أن تصريحات الفنانة شيرين عبد الوهاب السلبية لن تتوقف إلا عند استعادة شيرين توازنها الذهني، مشيرًا إلى أن الجمهور يُبرر لشيرين الكثير من التصرفات الخاطئة تحت مسمى العفوية، معقباً: "هناك فرق كبير بين العفوية وقلة الذوق".

وأشار إلى الفنان من الضروري أن يمتلك لياقة في "الهزار" خاصة مع الجمهور، مشيرًا إلى أن "الهزار" على الملحن محمد رحيم أمر لا يليق، خاصة وأنه متوفي.

ولفت إلى أن نقابة الموسيقيين لا تملك وقف فنان عن الغناء، ولكن تمتلك العديد من الأدوات التأديبية الأخرى، مشددًا على ضرورة نصيحة شيرين عبد الوهاب، وإعادتها إلى اليقظة مرة أخرى، خاصة وأنها لديها جمهور كبير يدافع عنها بجنون".