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بسمة وهبة في بث مباشر: عمر زهران مات من جواه، ومش عارفة أنام بسبب الظلم - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 09:24 مساءً - دافعت الإعلامية بسمة وهبة مجددا عن المخرج عمر زهران، المتهم في قضية سرقة مشغولات ذهبية من شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.

وفي بث مباشر عبر حسابها على موقع إنستجرام قالت بسمة وهبة باكية: عمر زهران دخل بيوت ناس كتير.. عرب ومصريين أغنياء جدا، لماذا أنت الوحيدة التي تتهمينه بالسرقة؟

 

لماذا هذا الانتقام؟

 

وأضافت موجهة حديثها لزوجة خالد يوسف: لماذا فعلت كل هذا؟ اتركيه وحاله، وحلي مشاكلك بعيدا عنه.. لماذا هذا الانتقام؟

 

وتابعت: أنا لا أعرف طعم النوم، لأن هناك شخصا مظلوما وهو أستاذي الذي قدمني في أول حلقة، أنا لا أتحمل أن أرى إنسانا مظلوما وأصمت.. عمر زهران هو أنبل إنسان في الدنيا.

 

واستطردت باكية: لو هناك شخص يريد أن يموت عمر زهران فعمر مات.. عمر مات خلاص من جواه.

 

إحالة عمر زهران إلى المحاكمة الجنائية بتهمة سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف

 

وكان قد كشف أمر الإحالة في قضية المخرج عمر زهران رقم 7493 لسنة 2023 جنح الجيزة، أنه متهم بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، بالاشتراك مع خادمة في سرقة مجوهرات المجني عليها.

 

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في اتهام شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، للمخرج عمر زهران بسرقة مشغولاتها الذهبية عن تفاصيل مثيرة.

 

وأوضحت التحقيقات تفاصيل المسروقات الذهبية، وتبين أنها عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت شاليمار الشربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى).

 

وأفادت التحقيقات بأن المتهم عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وأقر بأن المضبوطات حصل عليها من المدعوة شاليمار شربتلي.

 

وقررت النيابة العامة بالجيزة حبس المخرج عمر زهران على ذمة القضية، ثم إحالته للمحاكمة مع استمرار حبس المتهم على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه.

 

القبض على المخرج عمر زهران في واقعة اتهامه بسرقة مصوغات ذهبية

وتم ضبط المخرج، تنفيذًا لقرار النيابة بضبطه وإحضاره، وفق اتهامه في محضر رسمي قامت بتحريره الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، بقسم شرطة الجيزة، تتهم فيه المخرج بسرقة قطع ثمينة من مصوغاتها الذهبية من شقتها في أبراج شهيرة بالجيزة، باعتباره صديقًا لها وزوجها وكان دائم التردد عليهما هناك.

 

 

 

 

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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