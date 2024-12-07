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مشاهير العرب - موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل ساعته وتاريخه - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل ساعته وتاريخه - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل ساعته وتاريخه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 09:17 مساءً - حقق مسلسل ساعته وتاريخه نجاحا كبيرا وتصدر تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد عرض الحلقتين الأولى والثانية من العمل، الذي سلط الضوء بشكل جرئ على قضايا الابتزاز الإلكتروني، التي يتعرض لها الكثيرين مع انتشار منصات السوشيال ميديا، مما دفع الجمهور للبحث عن موعد عرض الحلقة الثالثة من العمل الفني.

مسلسل ساعته وتاريخه

موعد الحلقة الثالثة مسلسل ساعته وتاريخه

تعرض الحلقة الثالثة من مسلسل ساعته وتاريخه يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 10 مساءً عبر شاشة قناة «dmc».

مسلسل ساعته وتاريخه

ساعته وتاريخه يناقش 26 قضية

مسلسل ساعته وتاريخه يعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً كل أسبوع، ويناقش 26 قضية في حلقات منفصلة من قضايا المحاكم المصرية، كما أن القضية التي تعرض مستوحاة من قضايا حقيقية، يوضح من خلالها المسلسل، للتعرف على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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