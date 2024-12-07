مشاهير العرب - موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل ساعته وتاريخه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 09:17 مساءً - حقق مسلسل ساعته وتاريخه نجاحا كبيرا وتصدر تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد عرض الحلقتين الأولى والثانية من العمل، الذي سلط الضوء بشكل جرئ على قضايا الابتزاز الإلكتروني، التي يتعرض لها الكثيرين مع انتشار منصات السوشيال ميديا، مما دفع الجمهور للبحث عن موعد عرض الحلقة الثالثة من العمل الفني.

موعد الحلقة الثالثة مسلسل ساعته وتاريخه

تعرض الحلقة الثالثة من مسلسل ساعته وتاريخه يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 10 مساءً عبر شاشة قناة «dmc».

ساعته وتاريخه يناقش 26 قضية

مسلسل ساعته وتاريخه يعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً كل أسبوع، ويناقش 26 قضية في حلقات منفصلة من قضايا المحاكم المصرية، كما أن القضية التي تعرض مستوحاة من قضايا حقيقية، يوضح من خلالها المسلسل، للتعرف على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.