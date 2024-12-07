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حازم عمر يفوز بالجائزة الكبرى لـ فؤاد نجم، والحلواني لفرع الدراسات النقدية (صور) - أخبار كلمتك

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حازم عمر يفوز بالجائزة الكبرى لـ فؤاد نجم، والحلواني لفرع الدراسات النقدية (صور) - أخبار كلمتك

حازم عمر يفوز بالجائزة الكبرى لـ فؤاد نجم، والحلواني لفرع الدراسات النقدية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 08:17 مساءً - حصد الشاعر الشاب حازم عمر الجائزة الكبرى لفرع الشعر بجائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية بدورتها الحادية عشرة، وذلك عن ديوانه “زي قطة القهاوي”.

فيما فاز الشاعر والناقد محمود الحلواني بالجائزة عن فرع الدراسات النقدية، وذلك عن كتاب "مرسى جميل عزيز.. متخيل شعبى ورومانسية خضراء". 

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 وسلم المهندس نجيب ساويرس الفائزين الجائزة، كما التقط معهما الصور التذكارية. 

القائمة القصيرة لجائزة أحمد فؤاد نجم 

وضمت القائمة القصيرة للجائزة هذا العام، دواوين: "كيرلي" لـ أحمد دومة، "زي قطة القهاوي" لـ حازم عمر، "روايح زين" لـ ريم أحمد، "موال الصبية" لـ ريهام شمس الدين، "ريم" لـ عبدالله محمد ألماظ، "أوضة الفيران" لـ علاء أشرف، "لمبة وساعة رمل" لـ ناصر عبد السلام، "لحين اشعار آخر" لـ علي سليم، "الوقت اللي باقي" لـ مازن المصري، "بطل من المجاز" لـ يحيى خليفة.

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حضور جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية 

ويحضر حفل جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية كوكبة من الشخصيات العامة والكتاب والمثقفين وعلى رأسهم المهندس نجيب ساويرس مؤسس وراعي الجائزة، والكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير جريدة وموقع ڤيتو، والمخرج مجدي أحمد علي، والدكتور محمد أبو الغار، والشاعر إبراهيم داوود، وغيرهم. 

جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية 

ويبلغ إجمالي قيمة الجائزة المالية في فرع شعر العامية ٣٠٠ ألف جنيه، وتقسم جوائز فرع شعر العامية بمقدار مائتي ألف جنيه تقسم بالتساوي على العشرة الأوائل في فرع شعر العامية، ومائة ألف جنيه للفائز الأول من بين العشرة الأوائل ولا يجوز تقسيمها.

جائزة أحمد فؤاد نجم 

وجائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، وعلى مدار 10 سنوات ماضية منذ انطلاقها لأول مرة عام 2014، قدمت مجموعة مميزة وموهوبة من الشعراء الشباب.

الجائزة التي أسسها ويرعاها المهندس نجيب ساويرس أصبحت في سنوات قليلة مؤشرًا حقيقيًّا ومقياسًا واضحًا عن جودة وحال شعر العامية، كما يعتبر حفل إعلان الفائزين بها محفلًا ثقافيًّا هامًّا وفكريًّا وفنيًّا أيضًا بما يقدم خلال فقراته المختلفة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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