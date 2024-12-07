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نوارة نجم تتغنى بقصيدة والدها "بحبك يا مصر" (فيديو) - أخبار كلمتك

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نوارة نجم تتغنى بقصيدة والدها "بحبك يا مصر" (فيديو) - أخبار كلمتك

نوارة نجم تتغنى بقصيدة والدها "بحبك يا مصر" (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 08:01 مساءً - تغنت نوارة نجم ابنة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم بكلمات قصيدة "بحبك يا مصر" والتي ألفها أحمد فؤاد نجم وألقاها الشيخ إمام، خلال حفل توزيع الجائزة بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية بالتحرير. 

وتفاعل الحضور مع نوارة نجم ورددوا معها كلمات القصيدة في أجواء مميزة داخل القاعة. 

 

حفل جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية 

ويحضر حفل جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية كوكبة من الشخصيات العامة والكتاب والمثقفين وعلى رأسهم المهندس نجيب ساويرس مؤسس وراعي الجائزة، والكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير جريدة وموقع ڤيتو، والمخرج مجدي أحمد علي، والدكتور محمد أبو الغار، والشاعر إبراهيم داود، وغيرهم. 

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جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية 

ويبلغ إجمالي قيمة الجائزة المالية في فرع شعر العامية ٣٠٠ ألف جنيه، وتقسم جوائز فرع شعر العامية بمقدار مائتي ألف جنيه تقسم بالتساوي على العشر الأوائل في فرع شعر العامية، ومائة ألف جنيه للفائز الأول من بين العشرة الأوائل ولا يجوز تقسيمها.

جائزة أحمد فؤاد نجم 

وجائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، وعلى مدار 10 سنوات ماضية منذ انطلاقها لأول مرة عام 2014، قدمت مجموعة مميزة وموهوبة من الشعراء الشباب.

الجائزة التي أسسها ويرعاها المهندس نجيب ساويرس أصبحت في سنوات قليلة مؤشرًا حقيقيًّا ومقياسًا واضحًا عن جودة وحال شعر العامية، كما يعتبر حفل إعلان الفائزين بها محفلًا ثقافيًّا هامًّا وفكريًّا وفنيًّا أيضًا بما يقدم خلال فقراته المختلفة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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