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نيللي كريم وروبي وكندة علوش من كواليس مسلسل ناقص ضلع (صور) - أخبار كلمتك

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نيللي كريم وروبي وكندة علوش من كواليس مسلسل ناقص ضلع (صور) - أخبار كلمتك

نيللي كريم وروبي وكندة علوش من كواليس مسلسل ناقص ضلع (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 06:37 مساءً - نشرت الفنانة  نيللي كريم صورا من كواليس تصوير مسلسل “ناقص ضلع” الذي تشارك به في موسم دراما رمضان المقبل.

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وظهرت نيللي كريم خلال الصور برفقة كل من: روبي، وكندة علوش، وجيهان الشماشرجي.

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مسلسل ناقص ضلع 


والمسلسل يدور في إطار اجتماعي تشويقي، بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، وعلي صبحي، ومن تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير.

مسلسل فراولة

وشاركت نيللي كريم في دراما رمضان الماضي بمسلسل “فراولة”، بمشاركة شيماء سيف وصدقي صخر ولبنى ونس وأحمد فهيم.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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