أسعار الخضار اليوم الأحد، الليمون البلدي يسجل 33 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم الأحد، الليمون البلدي يسجل 33 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

بتهمة الخيانة، اعتقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق - أخبار كلمتك

بتهمة الخيانة، اعتقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق - أخبار كلمتك

البيت الأبيض: بايدن يتابع عن كثب الأحداث الاستثنائية في سوريا - أخبار كلمتك

البيت الأبيض: بايدن يتابع عن كثب الأحداث الاستثنائية في سوريا - أخبار كلمتك

قائد المصري: طموحاتنا كبيرة ونسعى للوصول لأبعد مدى في الكونفيدرالية - أخبار كلمتك

قائد المصري: طموحاتنا كبيرة ونسعى للوصول لأبعد مدى في الكونفيدرالية - أخبار كلمتك

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التعادل سلبيا أمام أورلاندو (فيديو) - أخبار كلمتك

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التعادل سلبيا أمام أورلاندو (فيديو) - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأحد 08 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأحد 08 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

الجولاني بعد سقوط بشار: الاقتراب من المؤسسات العامة في سوريا محظور - أخبار كلمتك

الجولاني بعد سقوط بشار: الاقتراب من المؤسسات العامة في سوريا محظور - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:29 - إخلاء مطار دمشق من الموظفين وتوقف جميع الرحلات (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:29 - إخلاء مطار دمشق من الموظفين وتوقف جميع الرحلات (فيديو) - أخبار كلمتك

موعد التقييم المبدئي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

موعد التقييم المبدئي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:57 - رئيس الحكومة السورية: أدعو المواطنين إلى عدم المساس بالأملاك العامة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:57 - رئيس الحكومة السورية: أدعو المواطنين إلى عدم المساس بالأملاك العامة - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - فيلم «OMAR» الفلسطيني يفوز بجائزة التميز في مهرجان نويدا السينمائي بالهند - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - فيلم «OMAR» الفلسطيني يفوز بجائزة التميز في مهرجان نويدا السينمائي بالهند - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم «OMAR» الفلسطيني يفوز بجائزة التميز في مهرجان نويدا السينمائي بالهند - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 05:51 مساءً - حصد الفيلم الفلسطيني «OMAR»، إنتاج وحدة الأفلام الوثائقية في تلفزيون فلسطين، جائزة «التميز» التقديرية في الدورة السابعة عشرة لمهرجان نويدا السينمائي، الذي نظمته مجموعة استوديوهات مروة الإعلامية بالتعاون مع النادي الدولي للسينما والتلفزيون في مدينة نويدا الهندية خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر.

شارك في المهرجان عشرات الأفلام القصيرة والوثائقية، إلى جانب حضور نخبة من المختصين في مجالات السينما من الهند وخارجها.

الفيلم، من إخراج محمد نايف علي وتصوير محمد خضر أبو سلطان، ويقدم مشاهد مؤثرة تسلط الضوء على الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

تسلم الجائزة التقديرية للفيلم الدكتور عبد الرازق أبو جزر، القائم بالأعمال في سفارة فلسطين بالهند، من السيد سانديب مروة، مؤسس مجموعة استوديوهات مروة الإعلامية.

وفي تصريح له، أكد أبو جزر أن فوز فيلم «OMAR» بجائزة التميز يمثل انتصارًا للرواية الفلسطينية ويعزز الحضور الثقافي والفكري الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يعكس قوة الثقافة الوطنية كجزء من النضال الفلسطيني المستمر في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

كما شدد على أن المشاركة الفلسطينية في المهرجان تعكس إصرار الشعب الفلسطيني على إيصال رسالته الثقافية والإنسانية رغم التحديات.

من جهته، أعرب سانديب مروة عن فخره بنجاح المهرجان في أن يكون منصة تجمع صناع الأفلام والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى الدور الذي يلعبه في تعزيز الحوار الثقافي والسينمائي.

يذكر أن د.عبد الرازق أبو جزر شارك في حفل افتتاح المهرجان إلى جانب نخبة من السينمائيين والمختصين، وسط حضور كبير من الجمهور.

اقرأ أيضاً
المركز القومي للسينما يعلن الانتهاء من تصوير فيلم «تيار»

الفيلم الفلسطيني «ما بعد» للمخرجة مها حاج يفتتح مهرجان أيام قرطاج السينمائية

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق