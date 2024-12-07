مشاهير العرب - فيلم «OMAR» الفلسطيني يفوز بجائزة التميز في مهرجان نويدا السينمائي بالهند - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 05:51 مساءً - حصد الفيلم الفلسطيني «OMAR»، إنتاج وحدة الأفلام الوثائقية في تلفزيون فلسطين، جائزة «التميز» التقديرية في الدورة السابعة عشرة لمهرجان نويدا السينمائي، الذي نظمته مجموعة استوديوهات مروة الإعلامية بالتعاون مع النادي الدولي للسينما والتلفزيون في مدينة نويدا الهندية خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر.

شارك في المهرجان عشرات الأفلام القصيرة والوثائقية، إلى جانب حضور نخبة من المختصين في مجالات السينما من الهند وخارجها.

الفيلم، من إخراج محمد نايف علي وتصوير محمد خضر أبو سلطان، ويقدم مشاهد مؤثرة تسلط الضوء على الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

تسلم الجائزة التقديرية للفيلم الدكتور عبد الرازق أبو جزر، القائم بالأعمال في سفارة فلسطين بالهند، من السيد سانديب مروة، مؤسس مجموعة استوديوهات مروة الإعلامية.

وفي تصريح له، أكد أبو جزر أن فوز فيلم «OMAR» بجائزة التميز يمثل انتصارًا للرواية الفلسطينية ويعزز الحضور الثقافي والفكري الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يعكس قوة الثقافة الوطنية كجزء من النضال الفلسطيني المستمر في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

كما شدد على أن المشاركة الفلسطينية في المهرجان تعكس إصرار الشعب الفلسطيني على إيصال رسالته الثقافية والإنسانية رغم التحديات.

من جهته، أعرب سانديب مروة عن فخره بنجاح المهرجان في أن يكون منصة تجمع صناع الأفلام والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى الدور الذي يلعبه في تعزيز الحوار الثقافي والسينمائي.

يذكر أن د.عبد الرازق أبو جزر شارك في حفل افتتاح المهرجان إلى جانب نخبة من السينمائيين والمختصين، وسط حضور كبير من الجمهور.