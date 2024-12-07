زوجة عمار الشريعي تكشف عن أغنية لم تذع له ومنى عبدالغني تُغنيها على الهواء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 05:45 مساءً - قالت الإعلامية ميرفت القفاص زوجة الموسيقار الراحل عمار الشريعي: إنه غائب بجسده ولكنه حاضر بأعماله الفنية المميزة، التي يتم تداولها حتى الآن.

وأضافت أنه كان يتمتع بسمات شخصية متميزة من بينها أنه كان دائمًا مبتسمًا ومتفائلا ومُحبا لجميع من حوله، وأن منزله كان مفتوحا دائما لأصدقائه.

وأشارت الإعلامية ميرفت القفاص خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المُذاع على قناة CBC وتقدمه الاعلاميتان مني عبدالغني وإيمان عزالدين، إلى أن أسرته تملك العديد من الأعمال الفنية النادرة له، من بينها أغنية لـ سيناء لم يتم إذاعتها مصورة من قبل.

وقالت: فيه كنوز لعمار الشريعي الناس مش بتسمعها، ومن خلالكم عايزة أقول إنه كان عاشقًا لمصر، علشان كده نفسي كل أعماله الفنية يتعاد تصويرها مرة تانية"، وفاجأتها المذيعة منى عبد الغني بأدائها أغنية من الأعمال الفنية النادرة للموسيقار الراحل عمار الشريعي على الهواء مباشرة، ولاقت استحسانا كبيرا من زوجته.

مرض عمار الشريعي

وأضافت الإعلامية ميرفت القفاص، أن الموسيقار عمار الشريعي كان دائما يخفي مرضه عن الجميع، قائلة: «كان عايز طول الوقت يحس إنه كويس وكان مدي طاقة إيجابية لكل اللي حواليه وآخر سنتين في حياته كل أصحابه شافوه ولما سافر فرنسا زاره في المستشفي الفنان الراحل محمود عبد العزيز والفنانة يسرا.

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