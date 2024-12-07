"الست آخرها"، محطات فاصلة في مشوار منى زكي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 04:16 مساءً - منى زكي، تصدرت الفنانة منى زكي التريند خلال الفترة الماضية بسبب الكلمة التي قالتها خلال تكريمها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي أظهرت من خلال تقديرها لمصر ولحضارتها التي طالما قدرت الفنون منذ فجر التاريخ، وكذلك بسبب فيلم الست الذي أثار ولا يزال يثير الجدل، رغم أنه لم يعرض بعد.

الست.. حكاية فيلم أثار الجدل منذ الإعلان عنه

ومنذ اللحظة الأولى التي تم فيها الإعلان عن أن منى زكي بصدد المشاركة في فيلم عن أم كلثوم وستجسد من خلاله شخصية الست، أثير جدل واسع لم يهدأ حتى الآن، ولن يهدأ إلا بعرض الفيلم الذي سوف تجسد فيه منى زكي شخصية “كوكب الشرق” أم كلثوم في مرحلة عمرية معينة لها، أي أنها لن تقدم سيرة ذاتية من الصغر حتى الوفاة، ولكن في مرحلة عمرية معينة.

واعتبر الكثيرون أن اختيار منى زكي العودة إلى عالم دراما السيرة الذاتية وتقديم شخصية أم كلثوم بالتحديد تحد كبير خاصة أن البنية الجسمانية لمنى لا تشبه بنية “الست” بأي شكل من الأشكال، فضلًا عن تقديم أعمال سابقة عن أم كلثوم سبق وحققت نجاحًا كبيرًا مثل المسلسل الذي قدمته صابرين عام ١٩٩٩ وحمل اسم “أم كلثوم”.

فيلم الست الذي يحمل قدرًا كبيرًا من التحدي لم يكن الاختيار الجرئ الأول لمنى زكي عبر مسيرتها ومشوارها الفني حيث سبق وقدمت أعمالًا بها الكثير من التحديات أبرزها:

فيلم من نظرة عين.. البطولة المطلقة الأولى

وكان هذا الفيلم هو البطولة الأولى المطلقة لمنى زكي في السينما، وكان التجربة الإخراجية الأولى للمخرج إيهاب لمعي، وهو من إنتاج عام ٢٠٠٣. درات أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول أكرم، “مصور فيديو للأفراح”، الذي يحلم بفتاة ذات مواصفات خاصة ويرسم ملامح وجهها بالتفصيل باستخدام برنامج على الكمبيوتر حتى تكتمل صورتها، وهي من وحي خياله، يتولى أكرم تصوير حفل زفاف، وعندما يصل إلى منزل العروس، يُفاجأ بأن سارة هي نفس الفتاة التي رسمها. في لحظة مفاجئة، يقول لها: "أنا بحبك وعايز أتجوزك"، يحاول أكرم إفشال الزفاف بأي طريقة، وبالفعل ينجح في النهاية ويتزوج سارة، ولقد اعتبر الكثيدون أنه فيلم جريء في قصته.

فيلم خالتي فرنسا حيث تخلت منى زكي عن أناقتها

في فيلم خالتي فرنسا تخلت منى زكي عن جمالها وأناقتها لتقدم شخصيتها في هذا الفيلم الذي يدور حول "بطة" و"وزة" اللتين تعيشان مع خالتهما "فرنسا"، التي تعمل "ندابة" في الأحياء الشعبية، تساعد "بطة" خالتها في عملها الذي تعتمد عليه في حياتها، لكن بشرط أن تبعد "وزة"، شقيقتها الصغرى، عن هذا العمل تمامًا وتكمل تعليمها، تتغير الأحداث عندما تتعرف "بطة" على شاب ثري يكون سببًا في توبتها وتزوجها في الأخير.

مسلسل السندريلا.. سر هجوم شديد على صناعه

في ٢٠٠٦ دخلت منى زكي تحديًا كبيرًا بتقديم مسلسل السندريلا الذي يقدم قصة حياة سعاد حسني، وبالرغم من بذلها الكثير من الجهد في الشخصية إلا أنه تعرض لهجوم كبير وتعرضت منى أيضًا لهجوم أكبر حيث اعتبر البعض أنها بالغت في تجسيد الشخصية.

فيلم إحكي يا شهرزاد.. جرأة الأحداث والموضوعات

من الأفلام التي كانت بمثابة اختيار جريء لمنى زكي، ليس فقط بسبب جرأة أحداثه ولكن لأنها ظهرت كضحية للعنف الأسري وكان الدور جديدًا على منى زكي.

فيلم أصحاب ولا أعز والهجوم الشديد على منى زكي بسبب مشهد

ويعتبر من أكثر أعمال منى زكي جرأة وإثارة الجدل خاصة بسبب أحد المشاهد الذي اعتبره الكثيرون مسيئًا لمنى زكي ولمسيرتها الفنية التي قدمت أعمالًا خلالها اعتبرها الكثيرون لم تخدش حياء الأسرة المصرية.

مسلسل تحت الوصاية.. الإشادة بعد الهجوم

في رمضان ٢٠٢٣ ناقشت منى زكي قضية الوصاية على الأطفال بعد وفاة الأب، وتعرض العمل للانتقاد بمجرد الإعلان عنه ولكن بمجرد عرض حلقاته حصل على إشادة كبيرة به وبالقضية التي يستعرضها وكذلك بأداء الأبطال وفي مقدمتهم منى زكي وأصبح هو الحصان الرابح في هذا المارثون الرمضاني.

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