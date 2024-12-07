بعد رفعه من السينما، طرح فيلم المحكمة على منصة رقمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 03:24 مساءً - قررت الشركة المنتجة لفيلم "المحكمة" بيع العمل لإحدى المنصات الرقمية التى طرحته خلال الساعات الماضية، وذلك بعد رفع العمل من دور العرض السينمائية منذ نحو 4 أشهر بسبب قلة الإيرادات.

الفيلم يعالج قضايا اجتماعية حساسة مستوحاة من واقع المجتمعات العربية، حيث تدور أحداثه بالكامل في يوم واحد ومكان واحد داخل قاعة محكمة.

فيلم المحكمة من إخراج محمد أمين ومن تأليف أحمد عبد الله، بطولة غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، سلوى عثمان، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد.

يتناول فيلم "المحكمة" العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها وهي قضايا مدنية، ومحكمة أسرة، وقضايا اغتصاب، وميراث، وتحول جنسي، مما يجعله يعكس تعقيدات مجتمعية متنوعة.

وأولى هذه القضايا التي تقدمها جميلة عوض هي قضية التحول جنسيًا، حيث تلعب شخصية شاب بمشاعر أنثى، ويريد أن يتحول جنسيًا بعدما أثبتت التحاليل الطبيبة أن هرمونات الأنوثة تطغى، ولكن أسرته وكل من حوله يتنمر عليه، ويرفضون الأمر تمامًا.

وتتعرض جميلة عوض خلال أحداث العمل للعديد من الانتقادات التي تجعل الشخصية التي تلعبها تفكر في الانتحار مرات عديدة.

غادة عادل متهمة بالقتل

وخلال أحداث العمل تدخل غادة عادل للسجن، بعد قتلها والدتها بسبب إصابتها بمرض السرطان، لتلبى رغبة والدتها فى قتلها حتى تتخلص من الآلام التى تلازمها.

مايان السيد تتعرض لاعتداء جنسي

ومن القصص المثيرة في العمل قصة مايان السيد التي تقدمها ضمن أحداث فيلم المحكمة، حيث تتعرض للخطف والاغتصاب والقتل من الفنان أحمد داش، ويصارع والدها الذى يجسده الفنان صلاح عبد الله فى الحصول على حق ابنته من خلال المحكمة، خاصة أن القانون يحاسب هذا الشخص على أنه قاصرا بسبب عدم بلوغه الـ18 عاما.

فتحى عبد الوهاب متهم

ويجسد فتحى عبد الوهاب خلال أحداث فيلم المحكمة، شخصية فلسطيني يعيش في مصر لكنه يتم حبسه بسبب إتهام ليلى زاهر له بتحرشه بها، وهو ما أكده شهود المنطقة التى يقطن بها لتحدث مفاجأة فى القضية.

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