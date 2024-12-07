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مشاهير العرب - بعد تصدره التريند.. موعد عرض مسلسل «ساعته وتاريخه» والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد تصدره التريند.. موعد عرض مسلسل «ساعته وتاريخه» والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تصدره التريند.. موعد عرض مسلسل «ساعته وتاريخه» والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 03:09 مساءً - مسلسل ساعته وتاريخه.. لاقى مسلسل ساعته وتاريخه، إعجاب الجمهور، منذ عرض أولى حلقاته، وخلال ساعات قليلة من عرضه، استطاعت مشاهده أن تصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الحلقة الأولى من مسلسل ساعته وتاريخه

وتصدرت الحلقات الأولى من مسلسل ساعته وتاريخه مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناولت أحداث الحلقة الأولى قضية من أشهر القضايا التي تواجها الفتيات كل يوم، وهي التعرض للعنف وقتل على يد شخص يكمن لها مشاعر حب.

مسلسل ساعته وتاريخه

تضم الحلقة الأولى نجومًا من تجربة «كاستنج» التي قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منهم سلمى عبد الكريم وأمنية باهي وإسلام خالد وميشيل مساك ومريم كرم، بجانب ضيف شرف الحلقة النجمة مايان السيد، والحلقة قصة ورؤية قانونية للمستشار بهاء المري وكتابة وإخراج عمرو سلامة.

مسلسل ساعته وتاريخه

الحلقة الثانية من مسلسل ساعته وتاريخه

أما عن الحلقة الثانية فتناولت قضية العنف الأسري خاصة من الزوجة للزوج، وتأثيره على الأطفال، والذي قد يؤدي إلى نهاية مأساوية، وحدوث أفعال تؤدي إلى الندم.

أحمد أمين في مسلسل ساعته وتاريخه

وكان بطل الحلقة الثانية من مسلسل ساعته وتاريخه، بعنوان «ساعة شيطان»، هو الفنان أحمد أمين، بجانب لبنى ونس والطفلة لميس محمود، وإسلام خالد وميشيل مساك.

الحلقة الثانية من مسلسل ساعته وتاريخه

موعد عرض مسلسل ساعته وتاريخه

ويعرض مسلسل ساعته وتاريخه، عبر قناة dmc، كل خميس وجمعة من كل أسبوع في تمام 10 مساءً، بجانب عرضه على منصة «Watch it» الرقمية.

مسلسل ساعته وتاريخه

مسلسل ساعته وتاريخه

ويتناول مسلسل ساعته وتاريخه، العديد من القضايا التي شهدتها المحاكم المصرية، لتسيطر الأجواء الدرامية المشوقة على أحداث المسلسل.

ويشارك في مسلسل ساعته وتاريخه، المتسابقون الفائزون في برنامج «كاستينج» الذي كان بقيادة المخرج عمرو سلامة، إلى جانب نخبة من ضيوف الشرف ونجوم الدراما المصرية والعربية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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