مشاهير العرب - بعد تصدره التريند.. موعد عرض مسلسل «ساعته وتاريخه» والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 03:09 مساءً - مسلسل ساعته وتاريخه.. لاقى مسلسل ساعته وتاريخه، إعجاب الجمهور، منذ عرض أولى حلقاته، وخلال ساعات قليلة من عرضه، استطاعت مشاهده أن تصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الحلقة الأولى من مسلسل ساعته وتاريخه

وتصدرت الحلقات الأولى من مسلسل ساعته وتاريخه مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناولت أحداث الحلقة الأولى قضية من أشهر القضايا التي تواجها الفتيات كل يوم، وهي التعرض للعنف وقتل على يد شخص يكمن لها مشاعر حب.

تضم الحلقة الأولى نجومًا من تجربة «كاستنج» التي قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منهم سلمى عبد الكريم وأمنية باهي وإسلام خالد وميشيل مساك ومريم كرم، بجانب ضيف شرف الحلقة النجمة مايان السيد، والحلقة قصة ورؤية قانونية للمستشار بهاء المري وكتابة وإخراج عمرو سلامة.

الحلقة الثانية من مسلسل ساعته وتاريخه

أما عن الحلقة الثانية فتناولت قضية العنف الأسري خاصة من الزوجة للزوج، وتأثيره على الأطفال، والذي قد يؤدي إلى نهاية مأساوية، وحدوث أفعال تؤدي إلى الندم.

وكان بطل الحلقة الثانية من مسلسل ساعته وتاريخه، بعنوان «ساعة شيطان»، هو الفنان أحمد أمين، بجانب لبنى ونس والطفلة لميس محمود، وإسلام خالد وميشيل مساك.

موعد عرض مسلسل ساعته وتاريخه

ويعرض مسلسل ساعته وتاريخه، عبر قناة dmc، كل خميس وجمعة من كل أسبوع في تمام 10 مساءً، بجانب عرضه على منصة «Watch it» الرقمية.

مسلسل ساعته وتاريخه

ويتناول مسلسل ساعته وتاريخه، العديد من القضايا التي شهدتها المحاكم المصرية، لتسيطر الأجواء الدرامية المشوقة على أحداث المسلسل.

ويشارك في مسلسل ساعته وتاريخه، المتسابقون الفائزون في برنامج «كاستينج» الذي كان بقيادة المخرج عمرو سلامة، إلى جانب نخبة من ضيوف الشرف ونجوم الدراما المصرية والعربية.