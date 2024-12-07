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قصة مسلسل المهرج، تعرف عليها - أخبار كلمتك

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قصة مسلسل المهرج، تعرف عليها - أخبار كلمتك

قصة مسلسل المهرج، تعرف عليها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 03:08 مساءً -  تعرض منصة "شاهد" قريبًا مسلسلًا جديدًا ضمن الأعمال التي سيتم طرحها في ديسمبر، وهو مسلسل المهرج الذي يشارك به مجموعة من نجوم سوريا ولبنان. 

حيث سينطلق عرض المسلسل يوم 15 ديسمبر الجاري، وسيكون العرض الأول والحصري من خلال منصة شاهد.

 

قصة مسلسل "المهرج" 

 وتدور أحداث مسلسل "المهرج" وهو رومانسي وجريمة وتشويق، حيث تدور القصة حول جريمة قتل معقدة للغاية حيث تستيقظ طبيبة على خبر مقتل سكرتيرها وعشيقها السري في شقته، ويترك هذا الحادث المحقق في مسرح جريمة معقد ومليء بالألغاز والكل فيه متهم ولا يوجد أحد خارج دائرة الشك، حيث يتم ظهور أكثر من متهم ولكل متهم أدلة تربطه بها، لتبدأ متاهة من البحث والترقب إلى حين الوصول إلى الحقيقة الصادمة بعد رحلة من المفاجآت. 

 

أبطال مسلسل "المهرج"

 ويشارك في بطولة هذا العمل الفنان باسم ياخور، والفنانة أمل بشوشة، بالإضافة إلى الفنان السوري خالد القيش والفنان الأردني نضال نجم، والفنانة ديمة الجندي، والعمل سيكون بتوقيع المخرجة رشا شربتجي ومن تأليف بسام جنيد.

ومن المقرر عرض المسلسل على منصة شاهد التي طرحت البوستر الرسمي للعمل مرفقًا بتعليق “جاهزين؟.. جريمة قتل رح تخليكم تشكوا بحالكم.. المهرج قريبا على شاهد”.

 

مسلسل ولاد بديعة لرشا شربتجي 

 وقدمت المخرجة رشا شربتجي في رمضان الماضي مسلسل "ولاد بديعة"، وهو من بطولة سامر إسماعيل وسلافة معمار ومحمود نصر ويامن الحجلي وتولين البكري ورنا شميس وعبد الهادي الصباغ وغيرهم، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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