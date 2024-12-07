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مشاهير العرب - مع منى الشاذلي.. عمرو سلامة يكشف عن فكرة برنامج كاستنج - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مع منى الشاذلي.. عمرو سلامة يكشف عن فكرة برنامج كاستنج - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مع منى الشاذلي.. عمرو سلامة يكشف عن فكرة برنامج كاستنج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 02:36 مساءً - حل المخرج عمرو سلامة ومدربة التمثيل مروة جبريل، ضيفين في برنامج «معكم.. منى الشاذلي»، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققه برنامج «كاستنج».

عمرو سلامة مع منى الشاذلي

وتحدث المخرج عمرو سلامة عن فكرة برنامج «كاستنج»، مشيرًا إلى أنها بدأت من الإعلامي أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الذي تواصل معه وطلب منه المشاركة في برنامج ومسلسل.

عمرو سلامة

وبالرغم من رفض عمرو سلامة من البداية لتقديم برامج، ولكن بعد استماعه لفكرة برنامج كاستنج من الإعلامي أحمد فايق، تحمس عمرو ووافق على الفور.

عمرو سلامة يكشف تفاصيل برنامج كاستنج

وأضاف عمرو سلامة أثناء لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، أن أحمد فايق طلب منه أن يكون البرنامج مختلفًا عن غيره من برامج المسابقات، وأن يستعرض كيفية اختيار الممثلين مع التأكيد على أن الوعد سيكون حقيقيًا، حيث سيبدأ المتسابق في تصوير مسلسل بعد البرنامج.

وأشار سلامة، إلى أن هذا العنصر هو ما حفزه للقبول بالمشاركة في البرنامج، مؤكدًا على أن الهدف من «كاستنج» هو تقديم تجربة فنية مختلفة تشبه الفيلم الوثائقي حول كيفية اختيار الممثلين.

وأوضح أنه كان تحديًا كبيرًا، حيث كان يفكر في السبب الذي سيدفع الناس لمتابعة ذلك على الشاشة. وأضاف أن أكثر ما أسعده هو تلقيه رسائل يومية من جمهور البرنامج الذين عبروا عن رغبتهم في التمثيل.

عمرو سلامة وكاستنج

برنامج كاستنج

برنامج «كاستنج» هو برنامج يعرض على شاشة dmc، ويستعرض رحلة المشاركين في تعلم أصول التمثيل واكتشاف أدوارهم الفنية، مع تسليط الضوء على التحديات والصعوبات التي يواجهها الممثلون الجدد في خطواتهم الأولى نحو الاحتراف.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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