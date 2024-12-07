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مشاهير العرب - محمد رمضان يطرح «برج الثور» بالتعاون مع أفرو بي (فيديو) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - محمد رمضان يطرح «برج الثور» بالتعاون مع أفرو بي (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد رمضان يطرح «برج الثور» بالتعاون مع أفرو بي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 02:19 مساءً - محمد رمضان .. تصدر الفنان محمد رمضان محركات البحث المختلفة، وذلك بعد طرح أحدث أغانيه مع الفنان أفرو بي، والتي جاءت بعنوان «جوانا برج الثور».

الفنان محمد رمضان

طرح الفنان محمد رمضان، أغنيته الجديدة بعنوان «برج الثور» بالتعاون مع النجم العالمي أفرو بي، على «يوتيوب» وجميع المنصات الغنائية وأغنية «برج الثور» من كلمات محمد رمضان وأحمد ديزل، وتوزيع إيهاب كلوبيكس، والفيديو كليب من إخراج ليلى غالب، و تأتي بالتعاون بين محمد رمضان والرابر أفرو بي، وهي من إخراج ليلي غالب، ومن كلمات محمد رمضان وأحمد ديزل، وألحان وتوزيع ديزل.

أغنية جوانا برج الثور

تسلط الأغنية الضوء على شخصية قوية ومستقلة، وتحمل مزيجًا من الإيقاعات الحديثة والكلمات الجريئة، كما تعبّر عن سمات مواليد برج الثور مثل الثبات والإصرار، لكنها تقدمها بأسلوب مرح ومعاصر.

محمد رمضان يطرح أغنية برج الثور بالتعاون مع أفرو بي

خلاف الفنان محمد رمضان وكزبرة

رد الفنان محمد رمضان بأسلوب ساخر، على تصريحات مغني المهرجانات كزبرة حول ما تردد عن خلافات بينهما مؤخرا، وبشأن حقيقة الخلاف بينهما رد رمضان على تصريحات كزبرة خلال حضوره أحد المؤتمرات بطريقة ساخرة، قائلا: «إحنا في مكتبة محترمة، إحنا مش في محل عطارة هنا».

محمد رمضان وكزبرة

وكان كزبرة، قد قال في تصريحات سابقة على هامش حضوره العرض الخاص لفيلم «الحريفة 2 حول خلافه مع رمضان: «حبيبي لو زعلان البحر هناك مليان»، وهو ما دفع محمد رمضان للرد عليه.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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