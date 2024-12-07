مشاهير العرب - مهرجان البحر الأحمر 2024.. إطلالات ملفتة لنجوم ونجمات العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 02:03 مساءً - انطلق مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة مساء يوم الخميس، حيث توافد نجوم الفن العرب والأجانب على ريد كاربت مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وسط مجموعة من الإطلالات المتنوعة والملفتة.

مهرجان البحر الأحمر 2024

أقيمت فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي مساء يوم الخميس 5 ديسمبر، ومن المقرر أن تستمر الفعاليات لـ يوم 14 ديسمبر 2024، حيث أقيمت فعالياته في منطقة جدة في المملكة العربية السعودية.

نجوم الفن في مهرجان القاهرة السينمائي

توافد نجوم العرب والعالم لحضور حفل الافتتاح، في مقدمتهم ويل سميث، وسبايك لي، وبارك سونغ هون، وإيفا لونجوريا، وإنجين ألتان دوزياتان، ومنى زكي وأحمد حلمي، وإيمي سمير غانم وحسن الرداد، ومى عمر ومحمد سامي، وياسمين صبري، وأروى جودة، وماجدة زكي، وميلا الزهراني، وإلهام علي، وآسر ياسين، وظافر العابدين، ويسرا، وريا أبي راشد، ووسام بريدي وريم السعيدي.. وباقة كبيرة من النجوم.

وتضم الدورة الرابعة من المهرجان الكثير من الفعاليات والتكريمات من بينها تكريم منى زكي، والتي ستكون ضيفة مهرجان البحر الأحمر السينمائي وسط احتفاء كبير بها تقديراً لمسيرتها الفنية الحافلة.

إطلالات النجوم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

إطلالة منى زكى في مهرجان القاهرة السينمائي

خطفت الفنانة منى زكي الأنظار نحوها حيث اختارت فستاناً ميتاليكي أنيقاً، بدون أكمام بتنورة ماكسي من الريش الوردي، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر ناعمة ومنسدلة على الأكتاف.

إطلالة جورجينا رودريغيز

أبهرت الحضور الحضور بإطلالتها الساحرة على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانًا طويلًا، جاء بلون أخضر غامق، بأكمام طويلة ومجسم، مع تجمع خفيف عند الخصر، مما أبرز رشاقتها، مصنوعًا من قماش الجيرسيه المرصع بالكريستال، ما أضفى لمسة من الفخامة والتألق.

إطلالة ياسمين صبري

في إطلالة أنيقة وآسرة، لفتت النجمة ياسمين صبري الأنظار، حيث تألقت بفستان أحمر فخم، مطرز عند الخصر، وزينت شعرها الأسود الطويل، بتسريحة شعر ملساء مع الغرة الجانبية البف. فبدت غاية في الرقي والأناقة.

إطلالة يسرا

تألقت الفنانة يسرا كعادتها بإطلالة خلابة على السجادة الحمراء، فبدت في قمة أناقتها بفستان طويل باللون التوتي، ومرصع بالترتر اللامع، ما منحها إطلالة راقية. وعززت جمال إطلالتها، بتسريحة شعر مموجة.

إطلالات نجمات الفن في ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر

خطفوا نجوم الفن الأضواء في ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ومن أبرز هؤلاء النجوم يسرا التي أطلت بفستان أخضر أنيق، ليلى علوي حيث ظهرت مرتدية فستان باللون البنفسجي، كما ظهرت الفنانة لبلبة بإطلالة شبابيه جذابة.

كما ظهرت الفنانة نادية الجندي التي ظهرت بفستان تايجر جذاب، وإلهام شاهين، ياسمين صبري، منى زكي، أمينة خليل، مي عمر، أروى جودة، وغيرهن من نجمات ظهرت بإطلالات جذابة وملفتة.

إطلالات الأزياء الرجالي في المهرجان

تنوعت الأزياء الرجالية على السجادة الحمراء في حفل المهرجان بين المحافظين على الزي السعودي التقليدي، وآخرين اختاروا الظهور ببدلات توكسيدو أنيقة تقليدية، والبعض فضل ارتداء بدلات ذات تصاميم عصرية.

ظهر النجم أحمد حلمي ببدلة زرقاء أنيقة ذات ياقة سوداء، وقميص أبيض، مع رابطة عنق زرقاء، وحذاء كلاسيكي أسود.

اختار النجم ظافر العابدين حضور حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي ببدلة توكسيدو سوداء أنيقة بياقة لامعة، وقميص أبيض اللون، ورابطة عنق صغيرة سوداء.

ارتدى النجم آسر ياسي" بدلة زرقاء بصفي أزرار وياقة سوداء، ونسقها مع قميص أبيض اللون، مستغنيًا عن رابطة العنق.

ارتدى النجم العالمي فين ديزل على مسرح حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر - المصدر: مهرجان البحر الأحمر السينمائي